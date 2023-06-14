Как носить кроп-топы: 3 золотых правила

Кроп-топы вернулись к нам из не столь далеких 90-х и нулевых. В то время Мадонна, Шакира и Бритни Спирс использовали их в качестве элемента сценических костюмов, теперь же укороченные топы появились в гардеробе у каждой модницы. Тем не менее, для города этот предмет гардероба не всегда может быть уместен. Рассказываем, с чем сочетать кроп-топ в городе, чтобы не выглядеть вызывающе или слишком "пляжно".

Создайте многослойный образ

Кроп-топ все же вещь для города довольно открытая, однако это легко нивелировать, создав расслабленный, многослойный образ. Базовый облегающий кроп-топ комбинируйте со свободными брюками изо льна или хлопка, мешковатыми джинсами или юбкой макси. Сверху можно накинуть оверсайз-рубашку - она не только сделает образ более стильным, но и не даст вам обгореть. Когда жара немного спадет, можно заменить рубашку льняным жакетом, так образ станет еще элегантнее.

Ткань имеет значение

Если ничего поверх кроп-топа вы надевать не хотите, обратите внимание на модели из "выходных" тканей - шелка или атласа. Такой топ, даже если он очень короткий, открывает спину или плечи, будет смотреться очень достойно и "дорого", благодаря ткани. Сочетать его можно с джинсами прямого кроя или классическими костюмными брюками и обувью на каблуке

Выбирайте монохром

Еще один способ с легкостью вписать короткий кроп-топ в городской гардероб - составлять монохромные образы. Если топ будет одного цвета с нижней частью одежды - будь это джинсы, юбка или шорты-бермуды, образ будет выглядеть целостно и гармонично, и не создастся ощущение, что вы отправляетесь на пляж

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