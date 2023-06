Любовь — лучшее украшение: этим летом носите сердца на одежде

Ванглийском есть выражение to wear your heart on your sleeve - "носить сердце на рукаве". Оно означает "не скрывать эмоций, открыто проявлять их". В этом сезоне дизайнеры трактуют этот фразеологизм буквально, предлагая носить сердца не только на рукавах, а буквально повсюду. Трогательные сердечки буквально облепили вещи из новых весенне-летних коллекций. Помимо того, что это просто красиво, можно рассматривать такую одежду как манифест любви - к себе, к окружающим, к миру. По правде сказать, любви вокруг действительно как будто стало мало - так почему бы не компенсировать этот дефицит доступными нам средствами?

К вечной теме в своих коллекциях обратились Moschino, Nensi Dojaka, Victoria Beckham, Sportmax, Botter и многие другие. И если у Джереми Скотта это получилось довольно буквально и очень в духе кэмпа (что вполне логично и для него, и для Moschino), то Джонни Йоханссон из Acne Studios и Виктория Бекхэм включили фантазию и придумали замысловатые "сердечные" драпировки на платьях. Впрочем, обойтись можно и аксессуарами: не зря же Питер Мюлье создал для Alaïa сумасшедше популярную сумку Le Cœur (а недавно еще и выпустил ее в металлическом варианте и вместительном макси-формате), а ювелирные дизайнеры вовсю выпускают кулоны и серьги в форме трогательных маленьких сердечек. В общем, выбрать есть из чего. Кстати , не исключено, что в вашей шкатулке завалялась маленькая подвеска в форме сердечка, которую вы носили еще в школе. Будет повод ее надеть!

