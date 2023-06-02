2 июня 2023

2 июня 2023 16:07

Любовь — лучшее украшение: этим летом носите сердца на одежде

NENSI DOJAKA весна-лето 2023

Ванглийском есть выражение to wear your heart on your sleeve - "носить сердце на рукаве". Оно означает "не скрывать эмоций, открыто проявлять их". В этом сезоне дизайнеры трактуют этот фразеологизм буквально, предлагая носить сердца не только на рукавах, а буквально повсюду. Трогательные сердечки буквально облепили вещи из новых весенне-летних коллекций. Помимо того, что это просто красиво, можно рассматривать такую одежду как манифест любви - к себе, к окружающим, к миру. По правде сказать, любви вокруг действительно как будто стало мало - так почему бы не компенсировать этот дефицит доступными нам средствами?

К вечной теме в своих коллекциях обратились Moschino, Nensi Dojaka, Victoria Beckham, Sportmax, Botter и многие другие. И если у Джереми Скотта это получилось довольно буквально и очень в духе кэмпа (что вполне логично и для него, и для Moschino), то Джонни Йоханссон из Acne Studios и Виктория Бекхэм включили фантазию и придумали замысловатые "сердечные" драпировки на платьях. Впрочем, обойтись можно и аксессуарами: не зря же Питер Мюлье создал для Alaïa сумасшедше популярную сумку Le Cœur (а недавно еще и выпустил ее в металлическом варианте и вместительном макси-формате), а ювелирные дизайнеры вовсю выпускают кулоны и серьги в форме трогательных маленьких сердечек. В общем, выбрать есть из чего. Кстати , не исключено, что в вашей шкатулке завалялась маленькая подвеска в форме сердечка, которую вы носили еще в школе. Будет повод ее надеть!

ACNE STUDIOS весна-лето 2023

ACNE STUDIOS весна-лето 2023

VIVETTA весна-лето 2023

VICTORIA BECKHAM весна-лето 2023

NENSI DOJAKA весна-лето 2023

SPORTMAX весна-лето 2023

MOSCHINO весна-лето 2023

MOSCHINO весна-лето 2023

MARCO RAMBALDI весна-лето 2023

MARCO RAMBALDI весна-лето 2023

VICTORIA/TOMAS весна-лето 2023

BOTTER весна-лето 2023

ANIYE RECORDS весна-лето 2023

BMUET(TE) весна-лето 2023

thesymbol.ru


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