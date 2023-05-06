6 мая 2023

6 мая 2023 10:39

Если надоели карго: хит этого лета — брюки-парашюты

Хейли Бибер

Если бы нам понадобилось назвать всего одно десятилетие, которое определяет моду прямо сейчас - это были бы нулевые. Джинсы с низкой посадкой, топы-бабочки и синие тени активно носят не только те, кто ностальгирует по яркому началу века, но даже представители поколения Z, которые в сознательном возрасте нулевые даже не застали. Если вы тоже тяготеете к эстетике 00-х, этот тренд точно придется вам во вкусу: широкие джинсы теперь недостаточно широкие - на пике популярности брюки-парашюты.

Белла Хадид

Белла Хадид

Эти очень! свободные брюки из шуршащей ткани, напоминающей парашют особенно любят Белла Хадид и Хейли Бибер: на просторах интернета можно найти десятки фотографий моделей в парашютах, причем стилизуют они их по-разному. Лучшее и самое простое сочетание: парашюты на низкой посадке и кроп-топ. Такое комбо визуально сужает талию и удлиняет рост. Если не хочется совсем оголяться в городе, поверх тупа можно накинуть оверсайз-рубашку, а в более прохладное время - бомбер. Кстати, все та же оверсайз-рубашка создаст с брюками совсем другой, более элегантный образ, если ее застегнуть и чуть подкатать рукава. 

Сочетать брюки-парашюты можно буквально с чем угодно. Если вам нужно составить простой, комфортный образ, в котором будет удобно провести весь день, добавьте к брюкам простую майку или футболку, любимые кроссовки и захватите с собой худи на случай, если вечером станет прохладно. Модникам, которые не боятся экспериментов, рекомендуем носить парашюты на выход: с соблазнительным боди с разрезами или даже блузкой и любимыми босоножками на каблуках. Это стильно, смело, а главное - очень в духе нулевых. 

thesymbol.ru


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