Подчеркнуть нужное: самые красивые вырезы на платьях лета-23

Актуальность платья зависит от многих критериев. Это и длина, и крой юбки, и наличие (или отсутствие) рукавов, разрезов и прочего декора. Еще один важный критерий - это форма декольте. Мы решили выбрать самые актуальные, причем не из текущих коллекций, а из следующего сезона - так вы сможете быть уверены, что платье не устареет к сентябрю. Рассказываем, на платья с какими вырезами стоит обратить особое внимание прямо сейчас.

Вырез "сердце"

Красивое название этого выреза очень точно описывает его внешний вид. Сердце может располагаться стандартно (половинками наверх, как у Louis Vuitton), а может быть перевернуто (отличный пример - в коллекции Alexander McQueen). Да, пускай для образа на каждый день такое декольте может выглядеть слишком вычурно, зато на любом вечернем мероприятии точно превратит вас в звезду.

Халтер

Вырез халтер, который также называют американской проймой, один из главных трендов этого и следующего сезонов. У Ann Demeulemeester халтер украсил элегантные макси из шелка, однако он будет здорово смотреться даже на самых простых платьях, которые легко впишутся в повседневный образ. Особое внимание предлагаем обратить на модели из трикотажа: благодаря фиксации на шее, такое платье будет сидеть как "вторая кожа" и отлично подчеркнет фигуру.

Без бретелей

Еще один актуальный в этом сезоне фасон, который мы заберем с собой и в следующий. Присмотритесь к облегающим платьям-бандо как в 90-х, более современным моделям с расширяющейся юбкой в стиле ladylike или дерзким вариантам из денима или кожи, как у Gabriela Hearst. И не забудьте дополнить образ массивным украшением на шею - оно позволит правильно расставить акценты.

Фигурный вырез

Халтер и бандо - это нестареющая классика, которая порой может надоедать и казаться слишком скучной. Здесь на помощь придут необычные фигурные вырезы. В форме круга, треугольника, сердца, цветка и даже замочной скважины, как у Schiaparelli, - вариантов огромное множество. Простой способ получить стильный лук не "как у всех" всего лишь при помощи одной вещи.

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