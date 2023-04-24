24 апреля 2023

24 апреля 2023 12:15

С чем носить широкие брюки летом 2023

Невозможно представить себе летний гардероб без брюк. Пусть даже в особенно жаркие дни мы чаще заменяем их шортами платьями, модель из тонкой дышащей ткани летом необходима Самый лучший выбор на лето - это брюки широкого кроя. И дело здесь даже не в том, что это самая трендовая модель. Просто в жаркую погоду свободная посадка еще и намного практичнее. Широкие штанины образуют воздушную прослойку между кожей и тканью - это улучшает терморегуляцию и значительно повышает комфорт. О том, какие широкие брюки выбрать на лето мы уже писали здесь, а теперь расскажем, с чем их сочетать. 

В целом, брюки шорокого кроя - вещь очень универсальная; Особенно, если н них нет принтов или яркого декора, они с легкостью впишутся в десятки самых разных образов. Отличной парой для широких брюк летом станет рубашка изо льна или тонкого хлопка. В зависимости от того, какой способ стилизации вы выберете, эти две базовые вещи могут смотреться абсолютно по-разному. В офис носите рубашку классическим способом, заправив в брюки и закатав рукава. Достаточно будет дополнить образ вместительным кожаным тоутом и удобными сандалиями на плоском ходу. Для вечера на веранде любимого ресторана или на вечеринке рубашку будет достаточно завязать на талии, заменить сандалии на босоножки на каблуке и дополнить все это крупными украшениями. А для создания более расслабленного образа - используйте рубашку в качестве жакета и надевайте поверх майки-алкоголички или топа-бра. Такое комбо здорово дополнит пара любимых кроссовок. Впрочем, широкие брюки будут ничуть не хуже смотреться с разнообразными топами и футболками, корсетами и майками-алкоголичками. Также не забывайте о самых элегантных опциях - блузах с разнообразными вырезами и рюшами. А больше идей для образов вы найдете в галерее ниже. 

thesymbol.ru


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