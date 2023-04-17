17 апреля 2023

17 апреля 2023 17:40

Как выглядят модные платья-комбинации на эту весну

Платье-комбинация - неотъемлемый предмет женского гардероба. Особенно весной, когда погода наконец-то позволяет вылезти из бесконечных свитеров и термобелья и надеть что-то более женственное. И если найти платье-комбинацию в магазине не составит никакого труда (масса вариантов есть у всех брендов от люкса до масс-маркета), то со стилизацией все не так-то просто. Конечно, базовое сочетание комбинации и туфель или босоножек на каблуке без труда составит каждый, однако есть огромное количество куда более оригинальных способов носить такое платье весной. 

Tibi весна-лето 2023

Brandon Maxwell весна-лето 2023

Глобально существует два способа стилизации платья-комбинации. Первый - дополнить элегантное платье не менее элегантным жакетом и обувью на каблуке. В теплое время альтернативой жакету может стать рубашка из хлопка с отложным воротником. Это идеальное комбо для похода в офис, в театр или на свидание. Что касается верхней одежды - в зависимости от температуры воздуха стоит дополнить наряд классическим пальто или тренчем. Другой, более смелый и куда более эффектный вариант - игра на контрастах. Его особенно обожают гостьи Недель моды. Они носят комбинации из тонкого шелка, украшенные кружевом, с кожаными бомберами, косухами и джинсовками. В качестве обуви при этом можно использовать как изящные модели на каблуке, так и грубые ботинки на массивной подошве и даже кроссовки. С комбинацией можно составлять многослойные луки, причем использовать ее и как нижний, и как верхний слой. В последнем случае просто достаточно будет надеть под платье майку алкоголичку, футболку или даже тонкий топ с длинным рукавом. 

thesymbol.ru


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