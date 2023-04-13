13 апреля 2023

13 апреля 2023 10:44

Как выглядят самые модные головные уборы весна-лето 2023 - ФОТО

Jacquemus весна-лето 2023

Без головного убора не обойтись зимой, когда необходимо защититься от холода, а также летом - когда длительное нахождение на солнце может спровоцировать тепловой удар. Весной практическая необходимость в головном уборе пропадает, однако его все еще можно (и нужно) использовать в качестве эффектного дополнения к образу. Рассказываем, на какие модели стоит обратить внимание. 

Берет

Emporio Armani весна-лето 2023

Как добавить любому образу небрежного шика и элегантности? Конечно же, надеть берет! Этот аксессуар занимает одну из первых строчек в списке главных трендов, поэтому именно на него мы советуем обратить внимание. Берет - довольно неприхотливый головной убор, который отлично подойдет и к костюму в стиле преппи, и к романтичному платью и к простым джинсам и футболке. 

С широкими полями

Max Mara весна-лето 2023

Времена, когда шляпа была неотъемлемой частью гардероба как для женщин, так и для мужчин, давно прошли, однако дизайнеры не хотят отказываться от этого изысканного аксессуара. Этой весной советуем обратить особое внимание на шляпы с огромными полями. Они могут быть из фетра, плотной ткани и даже соломы - этот вариант подойдет для совсем поздней весны. Лучший способ придать образу изысканности. 

Панама

Carolina Herrera весна-лето 2023

Этот головной убор из плотной ткани с узкими полями, скорее всего, каждый из нас носил в детстве по приказу старших, чтобы не напекло голову, а теперь модницы со всего мира щеголяют в нем независимо от погодных условий. Зимой мы не снимали утепленные панамы с мехом, а весной их сменят модели из денима и плотной ткани. Внимание советуем обратить как на совсем минималистичные модели, так и на дополненные различным декором. 

Бейсболка

Coach весна-лето 2023

Бейсболка, как и многие другие вещи (от брюк карго до кожаных бомберов) перекочевала в повседневный гардероб из профессионального. Когда-то кепку можно было увидеть только на игроках в бейсбол (отсюда и название), однако сейчас она заняла место в шкафу и сердце каждой модницы. Бейсболка не только классно дополнит образ, но и защитит глаза от солнца. 

thesymbol.ru


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