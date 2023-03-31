Самая модная и удобная обувь на плоском ходу

Поиск компромисса между удобством и стилем - путь без конечной цели, как у самурая. Найдя одну в равной степени красивую и комфортную вещь, нам обязательно хочется иметь какие-то альтернативы. Особенно это касается обуви, которая часто становится центральной деталью образа и задает его настроение. Зачастую такие компромиссы находятся в самых неожиданных местах. Например, в категории рабочей одежды. Хороший пример - тирольские ботинки. Они проделали огромный путь из гардеробов рабочих австрийского региона Тироль (отсюда и название) до подиумов и хроник стритстайла.

Что они из себя представляют? Речь идет о кожаных или замшевых ботинках на толстой подошве с характерной отстрочкой на мысе. В классическом варианте они дополнены шнуровкой с люверсами, но сейчас дизайнеры активно экспериментируют с деталями - теперь встречаются даже тирольские лоферы вообще без шнурков. А Camper, например, выпустили экспериментальную модель Junction с оригинальной деталью - ярким съемным мысом, который трансформирует пару под ваше настроение. Преимущество такой обуви в том, что она на удивление легко вписывается в самые разные по настроению и стилю образы.

Тирольские ботинки классно смотрятся и со строгим брючным костюмом, как на недавнем показе мужской коллекции Prada, и с классическим трикотажным платьем, и с расслабленными широкими джинсами, и даже с плиссированной юбкой миди. Но главное: это именно та обувь, которая классно смотрится с плотными трикотажными носками. Так что если вы задумались о покупке таких ботинок, то стоит сразу же положить в корзину еще и носки.

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