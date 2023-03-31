31 марта 2023

31 марта 2023 11:24

Самая модная и удобная обувь на плоском ходу

A.W.A.K.E MODE весна-лето 2023

Поиск компромисса между удобством и стилем - путь без конечной цели, как у самурая. Найдя одну в равной степени красивую и комфортную вещь, нам обязательно хочется иметь какие-то альтернативы. Особенно это касается обуви, которая часто становится центральной деталью образа и задает его настроение. Зачастую такие компромиссы находятся в самых неожиданных местах. Например, в категории рабочей одежды. Хороший пример - тирольские ботинки. Они проделали огромный путь из гардеробов рабочих австрийского региона Тироль (отсюда и название) до подиумов и хроник стритстайла.

Что они из себя представляют? Речь идет о кожаных или замшевых ботинках на толстой подошве с характерной отстрочкой на мысе. В классическом варианте они дополнены шнуровкой с люверсами, но сейчас дизайнеры активно экспериментируют с деталями - теперь встречаются даже тирольские лоферы вообще без шнурков. А Camper, например, выпустили экспериментальную модель Junction с оригинальной деталью - ярким съемным мысом, который трансформирует пару под ваше настроение. Преимущество такой обуви в том, что она на удивление легко вписывается в самые разные по настроению и стилю образы.

Дерби Paraboot

Тирольские ботинки классно смотрятся и со строгим брючным костюмом, как на недавнем показе мужской коллекции Prada, и с классическим трикотажным платьем, и с расслабленными широкими джинсами, и даже с плиссированной юбкой миди. Но главное: это именно та обувь, которая классно смотрится с плотными трикотажными носками. Так что если вы задумались о покупке таких ботинок, то стоит сразу же положить в корзину еще и носки.

thesymbol.ru


Просмотров: 58

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 617
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 039
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 466
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 2 962
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 410
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 283
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 521
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 984
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 989
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 206
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье