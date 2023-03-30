Как француженки носят балетки: 5 примеров, как выглядеть аристократично - ФОТО

Вэтом сезоне балетки вернулись на модную арену прямиком их середины 2010-х, когда хотя бы одна пара была у каждой уважающей себя модницы. А вот француженки, не склонные гнаться за трендами, продолжали носить балетки, даже когда они совсем исчезли с горизонта, потому что эта обувь - часть их аутентичного стиля. Вот 5 простых и модных сочетаний с балетками, которые мы подсмотрели у жительниц Франции.

C джинсами и футболкой

Совсем не обязательно создавать сложносочиненный лук, чтобы выглядеть стильно. Берите пример с парижанок: джинсы, футболка, балетки - и образ готов. ДЖинсы для такого образа лучше выбирать прямого кроя: они не только всегда стильно смотрятся, но и обеспечивают эффект "плоского живота". Балетки можно надеть классические, а можно - яркие, украшенные пайетками или цветными вставками.

C платьем миди

Француженки предпочитают простые силуэты: минималистичное платье миди на бретельках, сидящее по фигуре, найдется в гардеробе у каждой. Если вам предстоит много ходить, но выглядеть при этом все еще элегантно, дополните такое платье удобными балетками и отправляйтесь по делам.

C шортами трикотажной майкой

Этот вариант особенно хорошо подойдет для очень жаркой погоды. Балетки способны превратить практически пляжный образ из простой трикотажной майки и коротких шорт - в городской. Добавьте удобную сумку-кроссбоди, любимые солнцезащитные очки и отправляйтесь на встречу с друзьями.

C классическими брюками и топом

Черные классические брюки совсем не обязательно сочетать только с белой рубашкой. Топ-бандо и балетки сделают образ более романтичным, но не отнимут строгости. Такой наряд здорово подойдет для самых разных случаев от работы до свидания. Балетки позволят чувствовать себя комфортно даже на самой долгой прогулке, а открытые плечи - добавят образу чувственности.

С юбкой макси

Длина макси - абсолютный тренд этого сезона, и француженки, конечно, сочетают длинные юбки со своими любимыми балетками. Чтобы образ получился более повседневным, сочетайте юбку с простой майкой-алкоголичкой, а на выход - добавьте летящую блузу.

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