30 марта 2023

30 марта 2023 20:11

С чем носить резиновые сапоги в городе

Celine осень-зима 2022/23

Улюбителей долгих пеших прогулок в арсенале обязательно имеются резиновые сапоги. А должны иметься у всех. Классические веллингтоны прошли огонь и воду, стали фермерской классикой и плевать хотели на моду. Они не меняют дизайн десятилетиями, неубиваемы и абсолютно универсальны: одну и ту же каноническую модель от Hunter можно увидеть и на снимках принцессы Дианы во время медового месяца в 1981 году, и на Кейт Мосс в хрониках фестиваля "Гластонбери". Тренд на резиновые сапоги из детства запустили в массы, конечно, Bottega Veneta: их короткие резиновые сапожки Puddle в ярких оттенках, которые напоминают мультяшные, стали настоящим хитом, вернув их в гардероб жительниц мегаполисов. Фэшиониста носят их буквально со всем - и с трендовыми леггинсами в сочетании со строгим пальто, и с юбками-макси, и с широкими удлиненными брюками. Смотрится одинаково стильно, как хорошо, что модель уже стала постоянной и купить ее можно в любой сезон. 

Эстафету перехватил и почтенный парижский Дом Chanel: в его прошлой осенне-зимней коллекции появились резиновые сапоги всех мастей - от коротких моделей до середины икры до полноценных ботфортов. И все они украшены самым желанным в мире лого из двух букв "С". К слову, этот показ можно использовать как наглядное пособие по тому, с чем сочетать такую обувь: именно так мы выяснили, как здорово "рыбацкие" ботфорты смотрятся с благородным твидом. Также высокие модели резиновых сапог можно смело носить с юбками, шортами и теми же леггинсами. Или же надевайте сапоги в сочетании с короткими цветочными платьями в духе 90-х: гранжевая эстетика по-прежнему живее всех живых и не сдается под напором вездесущего стиля 2000-х.

thesymbol.ru


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