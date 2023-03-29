Как выглядят самые модные стеганые жилеты

Календарь уже говорит нам переодеваться в тренчи и джинсовки, однако у погоды свои планы на этот счет. При этом, какой бы холодной ни была весна, для пуховиков и теплых пальто уже жарко, так что сейчас самое время выгуливать "переходный" вариант, а именно - стеганый жилет. Рассказываем, как выбрать и как носить его весной 2023.

Стеганые жилеты, наравне с куртками и пальто, давно стали не только способом согреться в холодную погоду, но и одним из любимых предметов гардероба героинь стристайла и звездных модниц. Неудивительно, ведь его можно с легкостью вписать и в классический, и в более спортивный образ и носить с любой одеждой: от брючных до спортивных костюмов. Если в вашем гардеробе пока нет ни одного стеганого жилета, советуем обратить внимание на модели минималистичного дизайна. Самым оптимальным решением станет базовый цвет, вроде черного, бежевого или коричневого, однако если решитесь на яркий цвет, подойдите к его выбору очень ответственно. Яркий оттенок яркому оттенку рознь. Не стоит выбирать слишком кричащий цвет, даже если он актуален в этом сезоне. Такие оттенки редко задерживаются на модной арене, а покупать яркий жилет каждый сезон - это накладно и неэкологично. Обратите внимание на эффектные, но вневременные цвета: бордовый, насыщенный синий, изумрудный или розовый. Ну и, разумеется, подумайте о том, какие цвета преобладают в вашем гардеробе и ориентируйтесь на уже имеющиеся вещи, которые вы планируете носить с жилетом.

Носить стеганый жилет можно будет практически с любой одеждой. С рубашкой, брюками и ботильонами в офис, с джинсами карго и ярким лонгсливом - на долгую прогулку или воскресный бранч с друзьями, а если захочется нарядиться - смело сочетайте жилет с платьем или юбкой и обувью на каблуке. Самое главное - не бояться экспериментировать, даже если на первый взгляд вещи кажутся несочетаемыми.

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