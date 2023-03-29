29 марта 2023

29 марта 2023 13:51

5 трендовых стрижек сезона весна-лето 2023

Stella McCartney весна-лето 2023

Весной всегда хочется меняться. Глобально для этого подходит любое время года, однако именно весной потребность в переменах ощущается особенно остро. А стрижка, как известно, самый простой способ изменить себя, а значит и свою жизнь, пусть даже немного. В поисках самых актуальных стрижек мы отправились на модные показы сезона весна-лето 2023. Ниже рассказываем о пяти лучших из них. 

Стрижка бабочка

Versace весна-лето 2023

Вариант для тех, кто хочет изменений, но пока не готов расстаться с длинными локонами. Стрижка-бабочка поможет освежить образ, не жертвуя длиной, придаст волосам дополнительный объем и легкость. По-большому счету, бабочка - это тот же самый каскад, просто без совсем коротких слоев. Если волосы изначально длинные, то самый верхний слой заканчивается на уровне ключиц, следующий - на середине плеча. Переходы не должны быть резкими и заметными. Укладывать такую стрижку максимально просто: можно вообще обойтись без сушки феном, а только нанести немного текстурирующего средства на влажные волосы и дать им высохнуть естественным образом.

Удлиненный боб с "рваными" концами

Prabal Gurung весна-лето 2023

Длина чуть выше плеч - абсолютно универсальная. Она подходит всем, вне зависимости от возраста, формы лица и типа волос. Один из самых модных способов носить такую длину в этом весенне-летнем сезоне - удлиненный боб с "рваными" концами. Это тоже разновидность каскадной стрижки, но каскад в этом случае располагается только на кончиках волос, что создает эффект изысканной небрежности. Для укладки вам обязательно понадобится текстурирующее средство - без него весь эффект пропадет. А если будет время и желание, уложить волосы можно на толстую плойку. Результат вас не разочарует. 

Боб с прямым срезом

Bottega Veneta RESORT 2023

Глоток свежего воздуха для тех, кто устал от бесконечных каскадных стрижек - боб с абсолютно ровным срезом. Идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть рельеф лица и вытянуть его овал - четкие линии идеально справляются с этой задачей. Боб можно дополнить челкой - тоже идеально ровной. Среди минусов - стрижку придется довольно часто обновлять, чтобы срез оставался ровным и плотным. Ну и обладательницам слишком тонких волос советуем обойти этот вариант стороной: есть риск, что стрижка лишит волосы объема. 

Удлиненный боб с каскадом

Вариант для тех, кто хочет изменений, но пока не готов расстаться с длинными локонами. Стрижка-бабочка поможет освежить образ, не жертвуя длиной, придаст волосам дополнительный объем и легкость. По-большому счету, бабочка - это тот же самый каскад, просто без совсем коротких слоев. Если волосы изначально длинные, то самый верхний слой заканчивается на уровне ключиц, следующий - на середине плеча. Переходы не должны быть резкими и заметными. Укладывать такую стрижку максимально просто: можно вообще обойтись без сушки феном, а только нанести немного текстурирующего средства на влажные волосы и дать им высохнуть естественным образом.

Бикси

Stella McCartney весна-лето 2023

"Бикси" получилась из знакомых каждому "боба" и "пикси" и представляет собой идеальный микс из этих двух классических стрижек. Длиннее чем пикси, но слишком короткая для боба, эта небрежная стрижка покорила все сердца в этом сезоне. В своем классическом виде бикси подразумевает легкую лесенку, которая создает дополнительный объем. Именно поэтому стрижка придется по вкусу обладательницам тонких, а также волнистых и кудрявых волос. 

thesymbol.ru


Просмотров: 177

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 589
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 008
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 435
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 2 932
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 373
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 241
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 497
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 955
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 962
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 177
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье