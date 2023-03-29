5 трендовых стрижек сезона весна-лето 2023

Весной всегда хочется меняться. Глобально для этого подходит любое время года, однако именно весной потребность в переменах ощущается особенно остро. А стрижка, как известно, самый простой способ изменить себя, а значит и свою жизнь, пусть даже немного. В поисках самых актуальных стрижек мы отправились на модные показы сезона весна-лето 2023. Ниже рассказываем о пяти лучших из них.

Стрижка бабочка

Вариант для тех, кто хочет изменений, но пока не готов расстаться с длинными локонами. Стрижка-бабочка поможет освежить образ, не жертвуя длиной, придаст волосам дополнительный объем и легкость. По-большому счету, бабочка - это тот же самый каскад, просто без совсем коротких слоев. Если волосы изначально длинные, то самый верхний слой заканчивается на уровне ключиц, следующий - на середине плеча. Переходы не должны быть резкими и заметными. Укладывать такую стрижку максимально просто: можно вообще обойтись без сушки феном, а только нанести немного текстурирующего средства на влажные волосы и дать им высохнуть естественным образом.

Удлиненный боб с "рваными" концами

Длина чуть выше плеч - абсолютно универсальная. Она подходит всем, вне зависимости от возраста, формы лица и типа волос. Один из самых модных способов носить такую длину в этом весенне-летнем сезоне - удлиненный боб с "рваными" концами. Это тоже разновидность каскадной стрижки, но каскад в этом случае располагается только на кончиках волос, что создает эффект изысканной небрежности. Для укладки вам обязательно понадобится текстурирующее средство - без него весь эффект пропадет. А если будет время и желание, уложить волосы можно на толстую плойку. Результат вас не разочарует.

Боб с прямым срезом

Глоток свежего воздуха для тех, кто устал от бесконечных каскадных стрижек - боб с абсолютно ровным срезом. Идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть рельеф лица и вытянуть его овал - четкие линии идеально справляются с этой задачей. Боб можно дополнить челкой - тоже идеально ровной. Среди минусов - стрижку придется довольно часто обновлять, чтобы срез оставался ровным и плотным. Ну и обладательницам слишком тонких волос советуем обойти этот вариант стороной: есть риск, что стрижка лишит волосы объема.

Удлиненный боб с каскадом

Вариант для тех, кто хочет изменений, но пока не готов расстаться с длинными локонами. Стрижка-бабочка поможет освежить образ, не жертвуя длиной, придаст волосам дополнительный объем и легкость. По-большому счету, бабочка - это тот же самый каскад, просто без совсем коротких слоев. Если волосы изначально длинные, то самый верхний слой заканчивается на уровне ключиц, следующий - на середине плеча. Переходы не должны быть резкими и заметными. Укладывать такую стрижку максимально просто: можно вообще обойтись без сушки феном, а только нанести немного текстурирующего средства на влажные волосы и дать им высохнуть естественным образом.

Бикси

"Бикси" получилась из знакомых каждому "боба" и "пикси" и представляет собой идеальный микс из этих двух классических стрижек. Длиннее чем пикси, но слишком короткая для боба, эта небрежная стрижка покорила все сердца в этом сезоне. В своем классическом виде бикси подразумевает легкую лесенку, которая создает дополнительный объем. Именно поэтому стрижка придется по вкусу обладательницам тонких, а также волнистых и кудрявых волос.

thesymbol.ru