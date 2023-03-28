28 марта 2023

28 марта 2023 12:00

Этой весной из денима должно быть все - даже платье

Diesel весна-лето 2023

Весна - время переодеваться из свитеров, шерстяных брюк и термобелья в платья. И если летящие сарафаны и невесомые шелковые комбинации мы наденем еще не скоро (впрочем, для последних есть особый лайфхак), то модели из более плотных тканей как нельзя кстати придутся ранней весной. Среди популярных материалов - кожа и трикотаж, однако в этом сезоне мы советуем присмотреться к платьям из денима. 

Act No.1 весна-лето 2023

Marques'Almeida

Джинсовая ткань давно перестала быть атрибутом исключительно кэжуал образов, а звезд в тотал-дениме даже можно увидеть на красных дорожках. Среди тенденций сезона можно найти джинсовые платья на любой вкус. В первую очередь советуем обратить внимание на платья-сарафаны на бретелях. Они могут быть любой длины, широкие или сидеть по фигуре - главное, что они станут хорошей инвестицией в гардероб. Такое платье можно носить разными способами: на голое тело или комбинировать с рубашками, футболками или облегающими топами. Для повседневного образа выбирайте платье-рубашку из денима и сочетайте ее с высокими сапогами или парой грубых ботинок. Чтобы создать более женственный силуэт, обратите внимание на платья в стиле new look с объемной юбкой (да, они тоже бывают из денима). Благодаря ткани такое платье по-прежнему подойдет для простых повседневных луков, однако будет выглядеть очень элегантно. Также не стоит списывать со счетов главную длину сезона - макси. Одним словом, выбор очень велик, так что каждый сможет найти способ интегрировать тренд в свой гардероб. 

Blumarine весна-лето 2023

Carolina Herrera весна-лето 2023

Diesel весна-лето 2023

thesymbol.ru


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