В новом сезоне дизайнеры делают ставку на яркие пары обуви

Весна - время обновления, когда всего нового и свежего хочется с удвоенной (если не утроенной) силой. Поэтому сейчас мы как никогда часто ищем способы обновить гардероб эффектно, но отделавшись, как говорится, "малой кровью" - без больших усилий и ущерба для бюджета. Беспроигрышный прием в этом смысле - расстановка ярких акцентов. Осуществить ее предлагаем с помощью обуви: именно она обычно становится центром всего образа - а уж тем более если ваши туфли или ботильоны окрашены в яркие оттенки. Тем более что дизайнеры предлагают как никогда много опций.

Особенно активно себя проявила Миучча Прада. В дуэте с Рафом Симонсом в Prada она создала туфли классического силуэта мэри-джейн в "конфетных" оттенках розового, фисташкового и апельсинового оранжевого. А сольно - в Miu Miu - выступила с необычными ботильонами и сапогами-вьетнамками в "кислотных" неоновых тонах. Джонатан Андерсон тоже сработал, что называется, на два фронта. Для именного бренда он придумал ироничные ботильоны с тропическими фотопринтами (белый песок, лазурный океан и зеленая пальма на ботильонах - как вам такое?), а для вверенного ему Loewe решил поэкспериментировать с необычными формами, добавив к ярко-желтым босоножкам внушительных размеров цветок антуриума и лист монстеры. Но если такое для вас слишком радикально, то можно просто выбрать любую яркую пару обуви. Например, какую-нибудь из нашей подборки ниже.

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