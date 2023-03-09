9 марта 2023

9 марта 2023 12:05

Какие туфли подходят к каждому фасону платьев: 4 беспроигрышных сочетания - ФОТО

Весной всегда в разы возрастает желание наряжаться и мы достаем из глубины гардероба все свои самые любимые платья. И пускай современная мода позволяет сочетать их с грубыми ботинками и даже кроссовками, для максимально элегантного образа в пару к платью все же лучше выбрать туфли. Рассказываем, какая пара лучше всего подойдет к каждому фасону платьев, на примере подиумных образов. 

Миди прямого кроя + Мэри-Джейн

Prada весна-лето 2023

Эти туфли на устойчивом каблуке и с перепонкой всегда пригодятся в гардеробе. Они стильные, женственные и очень удобные, благодаря плотной фиксации на ноге. Носить такие можно со множеством разной одежды, однако самое гармоничное сочетание нашлось у Prada: классические Мэри-Джейн с заостренным мысом и платье-миди прямого кроя. Просто и со вкусом. 

Мини + высокая платформа

Valentino весна-лето 2023

Ни для кого не секрет, что при помощи правильных комбинаций одежды можно визуально украсить фигуру. Чтобы добиться эффекта "бесконечных ног", достаточно повторить сочетание из весенне-летней коллекции Valentino: очень короткая юбка + туфли на высокой танкетке. Особенно хорошо визуальный эффект сработает, если выбрать туфли, подходящие под тон вашей кожи или дополнить образ колготками в тон обуви. 

Макси + остроносые туфли на низком каблуке

Coperni весна-лето 2023

Длинные юбки здорово смотрятся в сочетании с высокими каблуками, правда образ получается слишком нарядным и плох подходит для повседневной носки. На каждый день лучше выбирать остроносые туфли или мюли на kitten-heel или более широким, но невысоком каблуке. 

Платье-футляр + классические лодочки

Carolina Herrera весна-лето 2023

Пожалуй, самое элегантное и женственное комбо - платье-футляр (да, они снова на модной арене) и пара классических лодочек. С приталенным жакетом получится идеальный образ для офиса, а с объемной кожаной курткой - на каждый день. 

thesymbol.ru


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