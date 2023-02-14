14 февраля 2023

14 февраля 2023 10:20

Как носить стеганый жилет в этом сезоне - ФОТО

Самое естественное желание под конец зимы - это расстаться с пуховиком. Но спешить убирать теплую верхнюю одежду на дальнюю полку не стоит. Лучше подготовить "переходный" вариант, а именно стеганый жилет, который как никогда пригодится ранней весной. Его можно будет носить не только под шерстяное пальто, но и отдельно. Несколько примеров ниже. 

С платьем миди и высокими сапогами

Комбо из платья миди и высоких сапог - самое актуальное в этом сезоне. Оно украсит любую фигуру, красиво удлинит силуэт и подойдет для любого случая: от офиса до вечеринки. Дополнить такой наряд, помимо очевидного шерстяного пальто, можно и стеганым жилетом. Он добавит образу чуть больше расслабленности, но при этом он останется женственным. 

С джинсами и спортивным свитшотом

Пожалуй, самый расслабленный вариант, который отлично подойдет на каждый день. Сочетайте джинсы прямого или широкого кроя со спортивным свитшотом, жилеткой и кроссовками. Такое комбо подойдет и для прогулки за городом, и для воскресной встречи с друзьями, и для тех дней, когда вам необходимо весь день бегать по делам, но при этом выглядеть стильно. 

С широкими брюками и водолазкой

Стеганые жилеты, наравне с куртками и пальто, давно стали не только способом согреться в холодную погоду, но и одним из любимых предметов гардероба героинь стристайла и звездных модниц. Неудивительно, ведь этот предмет гардероба можно с легкостью вписать и в классический, и в более спортивный образ. Отличным решением на каждый день станет комбо из жилета, теплого свитера с высоким горлом и широких брюк - это удобно, универсально и очень стильно. 

thesymbol.ru


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