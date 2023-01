Принцессы и герцогини, ставшие иконами стиля

ГРЕЙС КЕЛЛИ

Актриса, ставшая монаршей особой, - это сказка, превратившаяся в реальность. Келли, в бытность кинозвездой поражавшая публику своим стилем, сменив статус, усилила свое влияние на моду. Сумка из крокодиловой кожи Hermes, страсть к перчаткам и платкам, жемчуг, и все это в формате диоровского New Look - княгиня Монако имела не только утонченный вкус, но и чувство меры, которое невольно, будучи ролевой моделью, прививала массам.

ДИАНА

Принцесса Диана сама решала, что ей надеть, и в итоге стала настоящей иконой стиля. Черное платье, в котором она танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме, произвело фурор и вызвало множество претензий в высшем свете - тогда черный цвет в одежде знать практиковала только на траурных выходах. Ставка на отечественных, британских дизайнеров нового поколения, яркий total look, обувь на низком каблуке... Что еще? Диана вернула асимметрию в моду, смело облачалась в коктейльные платья, больше похожие на смокинг, и вовсю демонстрировала открытую спину. Ее стиль - изысканный, но очень демократичный - заметно изменил общее направление в моде 80-90-х.

"Диана сделала все по-своему, так, что многие хотели ей подражать. И в то время, когда мода была более строгой, она сделала ее привлекательной, открытой", - говорит фэшн-эксперт Кика Роша.

СТЕФАНИЯ

Серьезная конкурентка Дианы за сердца и души, настоящая (причем буквально тоже) поп-звезда и фэшн-кумир 80-х, дочь Грейс Келли знала, как устроен мир моды. Совсем юной она устроилась ассистенткой к главному дизайнеру Dior Марку Боану. Было ей тогда 18, но способностей у Стефании оказалось на троих. Вскоре она стала настоящим членом команды, и все шло прекрасно, но принцессе хотелось рок-шика, а не изысков Dior. Расставшись с престижной работой, Стефания сменила стиль, предпочитая проводить время на вечеринках и показах Gaultier. Косуха, очки, джинсы - это была ее территория. Купальники из плотной лайкры, перламутровая помада, "варенки" - Стефания вместе с Мадонной были противовесом той же Диане с ее умным аристократизмом.

КЕЙТ МИДДЛТОН

Принадлежность к престолу автоматически выписала Кейт Миддлтон кредит доверия у публики. Другой вопрос, что не всем удается этот кредит использовать правильно. Миддлтон удалось. Экспериментируя со стилем, герцогиня Кембриджская сумела остаться в рамках традиций, предписывающих сдержанность, и в то же время она выглядит крайне современно. Развивая подход Дианы, Миддлтон оживляет официальные наряды демократичными элементами, часто выбирает масс-маркет (что очень воодушевляет и публику и сами бренды, на продажах которых пристрастие Кейт сказывается наилучшим образом) и в целом олицетворяет британскую монархию, что называется, с человеческим лицом. Лаконичность и яркие цвета - подобные комбинации удаются герцогине отменно.

МЕГАН МАРКЛ

Как только Меган появилась в королевской семье, она тут же обошла Кейт Миддлтон в ранге модных икон. По крайней мере, рейтинг The Year in Fashion поставил невесту Гарри на одну позицию выше супруги Уильяма. Это при том, что Меган вызывает совершенно неоднозначные отзывы. Одни (как, например, писательница Маргарет Этвуд, "Рассказ служанки") считают ее "немодной" и уверены, что Маркл "никогда не стать настоящей иконой стиля, какой была Диана". Другие восхищаются американской актрисой, называя ее представительницей нового типа аристократки. С этим действительно сложно спорить. Меган (которая, вообще-то, пускай незначительно, но старше Кейт) и вправду была из другого измерения. Она совершенно не была готова держать дистанцию с публикой, выглядела очень открытой, а что до стиля, то если герцогиня Кембриджская - это мейнстрим, то звезда сериала "Форс-мажоры" - индепендент. Меган выбирала вещи не самых очевидных брендов - Misha Nonoo, Finlay and Co., Aquazurra, запросто сочетая с предельным масс-маркетом River Island, Dorothy Perkins, Topshop или "взрослыми" Barbour и Burberry. Публике это страшно нравилось, и поколение соцсетей голосовало за Маркл. Впрочем, теперь Меган стала более избирательной, но уже не как член королевской семьи.

