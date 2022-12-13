13 декабря 2022

13 декабря 2022 12:30

6 ювелирных трендов, которым мы с удовольствием следуем по примеру Хейли Бибер - ФОТО

Если вы подписаны на Хейли Бибер в инстаграме (запрещенная в России экстремистская организация) или следите за ее каналом на YouTube, то знаете, что она практически никогда не расстается с украшениями. Серьги и многослойные украшения сопровождают модель даже на тренировки. К тому же на прошлой неделе стало известно, что звезда присоединилась к Tiffany & Co. в качестве амбассадора - признание ювелирного гиганта дорогого стоит. Мы вдохновились вчерашним выходом Хейли с бриллиантовыми инициалами мужа на шее, а также разобрали, какие предметы она носит ежедневно, как стилизует их, а какие популярные тренды обходит стороной.

ПЛОСКОЕ ЗОЛОТОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Плоское золотое ожерелье, извивающееся на шее подобно драгоценной змее, - это ювелирный must. Хейли редко носит его в одиночестве, предпочитая миксовать с цепочками разной толщины и длины.

6 ювелирных трендов, которым мы с удовольствием следуем по примеру Хейли Бибер

ТОЛСТЫЕ ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ-КОЛЬЦА

Еще одно украшение, которое модель практически не снимает, - толстые серьги-кольца. При этом ни на одной фотографии вы не найдете украшений с жемчугом - этот тренд не прижился в шкатулке Хейли.

6 ювелирных трендов, которым мы с удовольствием следуем по примеру Хейли Бибер

ОТКРЫТЫЕ КОЛЬЦА

Конечно, главными украшениями в личной коллекции Хейли остаются помолвочное и обручальное кольца, скрепившие ее союз с Джастином Бибером. Внушительный размер бриллиантов не останавливает девушку от того, чтобы носить еще и драгоценные спирали и другие открытые экземпляры.

6 ювелирных трендов, которым мы с удовольствием следуем по примеру Хейли Бибер

"САМОДЕЛЬНЫЕ" БРАСЛЕТЫ СО СЛОВАМИ

Бибер редко следует сиюминутным трендам, предпочитая вкладываться в классику. Редким исключением можно считать браслеты со словами - в таких она встречала Новый год.

6 ювелирных трендов, которым мы с удовольствием следуем по примеру Хейли Бибер

ПОДВЕСКИ В ВИДЕ МОНЕТ

Украшения-талисманы и всевозможные шармы на какое-то время вернулись в моду, но только не в ювелирный гардероб Хейли Бибер. Вместо них она носит вневременные подвески-монеты, популярные со времен античности и до сих пор.

6 ювелирных трендов, которым мы с удовольствием следуем по примеру Хейли Бибер

ЧАСЫ ROLEX

Rolex уже давно стали больше, чем просто часами. Хейли предпочитает золотую версию, которая практически не покидает ее запястье.

6 ювелирных трендов, которым мы с удовольствием следуем по примеру Хейли Бибер

elle.ru


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