Свадебное платье из латекса и «оперные» перчатки: мода бросила вызов невестам

Несмотря на все, что происходит сейчас в мире, любовь никто не отменял. Напротив, именно она сейчас нужна нам больше всего. Рассказываем, на что обратить внимание тем, кто вот-вот скажет своей второй половине заветное "да".

Традиционно два раза в год - весной и осенью - в Нью-Йорке проходит Неделя свадебной моды. В октябре дизайнеры представили свое видение следующего сезона.

В период пандемии пышным торжествам многие предпочитали камерные церемонии - и тогда бренды приняли решение сосредоточиться на минималистичных вариантах. Однако сейчас все ровно наоборот. Широкие рукава, оперные печатки, перья и высокие разрезы - дизайнеры провозглашают девиз: чем наряднее, тем лучше. Рассказываем, на какие тренды свадебной моды стоит обратить внимание будущим невестам.

Необычные ткани

Кружево, шифон, тюль, шелк и тафта - когда речь заходит о свадебном наряде, первыми на ум приходят именно эти ткани. Однако на прошедших в Нью-Йорке показах дизайнеры ясно дали понять: сейчас время для экспериментов не только с силуэтами, но и с материалами. В ход пошли нейлон и латекс, которые раньше ну никак не ассоциировались с подвенечной модой. Тем не менее, это отличный вариант для тех невест, которые "не хотят быть как все".

Расклешенные рукава

Рукава-клеш - один из атрибутов 1970-х. И хотя они периодически появлялись то у одного, то у другого бренда, до этой Недели свадебной моды нельзя было сказать, что расклешенные рукава триумфально вернулись. Как говорится, now it's official. Дизайнеры голосуют как за драматичные плиссированные рукава, так и за едва заметные прозрачные.

Перья

За время вынужденного заточения в пандемию модельерам порядком поднадоели пижамы и спортивные костюмы - и они решили: не нужно ждать особого повода, чтобы нарядиться. Перья, пайетки и металлизированные ткани стали на регулярной основе появляться в коллекциях ready-to-wear. А теперь перья дошли и до свадебных нарядов - только украсили они не платья, а жакеты, укороченные топы и брюки.

Оперные перчатки

Действия сериала "Бриджертоны" разворачиваются в эпоху Регентства. Стиль в шоу уже серьезным образом повлиял на моду. Во многом именно ему мы обязаны повсеместным увлечением корсетами. На очереди - высокие перчатки или, как их еще называют, "оперные". Прозрачные и цветные, с декором и без - выбор огромен.

Между тем, новоиспеченная миссис Бекхэм уже успела примерить этот тренд на своей свадьбе с Бруклином. Надеемся, что конфликт Виктории и Николы случился не на почве перчаток.

