Идеальные стрелки для нависшего века за пару минут

Стрелки - базовый элемент макияжа. Из года в год может меняться актуальная форма, но из моды они никогда не выходили и вряд ли когда-нибудь выйдут. Единственный минус этого макияжа - сложность в исполнении: очень многим стрелки попросту не удаются даже после множества попыток. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются обладательницы нависшего века: из-за особенностей строения глаза линия никак не получается ровной, подводка расползается и после долгих, но безрезультатных стараний от стрелок в макияже приходится отказаться вовсе. Теперь эту проблему можно оставить в прошлом, ведь мы нашли лайфхак, который поможет нарисовать стрелки на нависшем веке всего за пару минут.

Источником секрета, разумеется, оказался TikTok. Сеть давно зарекомендовала себя как большой кладезь бьюти-лайфхаков, а ее пользователи совсем скоро смогут побороться за звание главных трендсеттеров с дизайнерами и инфлюенсерами. Тиктокеры предлагают рисовать стрелки на нависшем веке при помощи техники Bat Wing, что переводится с английского как "крыло летучей мыши". На деле все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Главный секрет техники - линия стрелки должна быть не идеально прямой, а ломаной. Дело в том, что нависшее веко "разрезает" прямую стрелку, из-за чего она выглядит неаккуратно, а подводка растекается и размазывается. Чтобы этого избежать, стрелку необходимо рисовать следующим образом. Начинать стоит с кончика стрелки: он должен быть параллелен линии роста нижних ресниц, т.е. вы должны ее продолжить, но будто на пару сантиметров выше. Обычно мы рисуем его продолжением линии роста верхних ресниц, однако с нависшим веком это работать не будет. Затем вам останется подчеркнуть подводкой ресничный край и соединить его крайнюю точку с вершиной стрелки как можно более прямой линией (смотрите на фото Хейли Бибер выше), чтобы получился узкий треугольник. Когда глаза закрыты, стрелка может выглядеть немного странно, однако если открыть глаз, она будет казаться идеально прямой.

thesymbol.ru