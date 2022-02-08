От мини до макси: с чем носить пуховик - ФОТО

Рассказываем, как собрать стильный образ с теплой курткой.

Пуховик - самый универсальный и популярный вариант зимней верхней одежды. Он подходит абсолютно всем, независимо от социального статуса, возраста и телосложения. Но иногда образ с пуховиком выглядит достаточно странно. Скорее всего, это связано с неправильно подобранной одеждой и аксессуарами, которые могут полностью испортить впечатление от образа. Читай ниже, с какими вещами лучше всего комбинировать пуховик.

Длина макси

Длинный пуховик будет хорошо смотреться практически со всеми элементами низа гардероба, начиная от коротких юбок и заканчивая классическими брюками прямого кроя. Кроме того, из-за закрытых ног ты можешь выбрать короткую юбку или шорты, и не почувствовать холода.

С длинным пуховиком будет хорошо сочетаться достаточно массивная обувь на плоской подошве. Идеально подойдут укороченные угги.

Хорошо с длинным пуховиком будут смотреться зимние кроссовки. Они идеально сочетаются с оверсайз-одеждой и идеально подходят для образов в стиле кэжуал или спорт-шик. Ботинки со шнуровкой тоже будут неплохим вариантом. Грубая и массивная подошва не только идеально дополнит практически любой образ, но и поможет сохранить ноги в тепле.

Не стоит выбирать слишком элегантную обувь, например, сапоги на шпильке. С длинной и объемной курткой это может смотреться нелепо. Хотя, например, у Рианны получалось создавать вполне гармоничные образы даже с этими деталями.

Длина миди

Пуховиком средней длины считаются пуховики до колена или чуть выше. В отличие от длинных пуховиков, модели средней длины позволяют оставаться более мобильной и значительно снижают риск испачкать одежду при промозглой погоде.

Для пуховика средней длины тоже достаточно просто подобрать одежду. Такую длину можно легко комбинировать как с джинсами, легинсами, так и с юбками. Но единственный нюанс - лучше, чтобы юбки были чуть короче, чем пуховик, или одной длины с ним. Если вы достаточно смелы и не боитесь любопытных взглядов, можете выбрать платье длины макси.

Для пуховика средней длины можно выбрать обувь повыше. Например, ботинки на шнурках или сникерсы дополнят повседневный образ, а высокие сапоги на каблуке помогут сделать его более романтичным.

Длина мини

В этом сезоне короткие пуховики остаются очень популярными. Но с такой длиной нужно быть очень осторожной, чтобы не замерзнуть и не простудиться.

Существует множество интересных различных сочетаний с коротким пуховиком. Эта модель отлично смотрится как с юбками любой длины, так и со штанами. А вот с кофтами нужно быть аккуратнее - они должны быть либо спрятаны, либо быть достаточно длинными и заметно выглядывать снизу.

"Укоротить" любую кофту можно заправив ее в штаны, так образ будет выглядеть лучше и тебе будет заметно теплее. Навыпуск лучше носить оверсайз свитера прямого кроя, они тоже в тренде в этом сезоне.

Из обуви лучше присмотреться либо к низким моделям (уже полюбившимся уггам или теплым кроссовкам), либо к экстремально длинным сапогам. Обувь средней длины визуально украдет ваш рост и будет смотреться негармонично.

Аксессуары

Сумка:

Лучше всего выбирать объемные сумки удобной формы. Советуем избегать моделей из замши, поскольку существует большой риск испортить их трением о пуховик.

В целях практичности можно также присмотреться к поясным сумкам или сумкам кросс-боди. Это позволит освободить руки и не переживать за то, куда пристроить сумку.

Шапка:

Самый беспроигрышный вариант - это вязаная шапка.

В этом сезоне также особенно популярны кепки, так что можно дополнить спортивный или повседневный образ зимней моделью. Также шапку можно заменить балаклавой или теплой косынкой.

Шапки-ушанки и шапки из меха не будут выигрышно смотреться с пуховиком. Скорее всего, это будет идеальным комплектом, который иллюстрирует давно прошедшую моду.

Lady.mail.ru