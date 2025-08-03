Как правильно пить воду?

Летом риск обезвоживания возрастает, поэтому важно соблюдать правильный питьевой режим и дробно пить воду. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-терапевт, врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Татьяна Симонова, передает Day.Az.

По данным сервиса доставки Купер, в 2025 году самой популярной среди россиян стала минеральная вода. В топ-5 также вошли детская, спортивная (с электролитами), питьевая (столовая) и магниевая вода.

"Воду лучше пить дробно - по 100-150 мл в течение дня каждые 20-30 минут. Желательно, чтобы вода была комнатной температуры или прохладная (15-20 градусов). Так она лучше усваивается и помогает утолить жажду", - добавила эксперт.

Она также отметила, что чистая питьевая вода должна составлять не менее 80% от объема жидкости, которую выпиваете за день.

"Летом риск обезвоживания возрастает, поэтому важно соблюдать правильный питьевой режим. Врачи рекомендуют взрослым пить 1,5-2 литра жидкости в день, а при активных физических нагрузках или повышенном потоотделении увеличить норму до 2-3 литров в день. В этот объем уже включены чай, блюда, овощи и фрукты, содержащие жидкость", - заявила Симонова.

Врач также перечислила симптомы обезвоживания.

"Когда организм теряет больше воды, чем получает, наступает обезвоживание. Среди его признаков - жажда, сухость во рту, головная боль, головокружение и слабость. В более тяжелых случаях может возникнуть учащенное сердцебиение, спутанность сознания, отсутствие потоотделения и непроизвольные мышечные судороги. При появлении таких симптомов нужно вызвать врача", - высказалась терапевт.

Особенно аккуратно, по мнению Симоновой, за водным балансом надо следить детям и пенсионерам.

"У детей и пожилых людей обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых. Поэтому для них особенно важно соблюдение питьевого режима. Врачи рекомендуют родителям в жаркие дни регулярно предлагать ребенку выпить воды: дети могут быть увлечены игрой и не обращать внимания на чувство жажды или не осознавать его", - добавила она.

Однако эксперт отметила, что важно не переусердствовать с водным балансом, поскольку может произойти водная интоксикация.

"Если пить больше воды, чем нужно организму, почки могут перестать справляться с выводом жидкости и возникнет риск развития гипонатриемии, или "водной интоксикации". Ее симптомы: слабость, головокружение, тошнота, головная боль. На тяжелое "водное отравление" указывают такие признаки, как спутанность сознания и мышечные судороги. Чтобы не столкнуться с гипонатриемией, не стоит пить больше 1-1,5 литра воды в час", - высказалась врач.

Терапевт заявила, что выбор минеральной воды - также важный этап при разработке индивидуального питьевого режима.

"Минеральная вода бывает трех видов: столовая, лечебно-столовая и лечебная. Столовая и лечебно-столовая вода не имеет лечебных свойств, но позволяет восполнить дефицит ряда микроэлементов. Например, вода, богатая натрием, калием, магнием и кальцием, помогает поддерживать в организме кислотно-щелочной баланс. Что касается лечебной минеральной воды, врачи не рекомендуют принимать ее самостоятельно", - заключила она.