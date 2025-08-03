3 августа 2025

3 августа 2025 11:37

Врач раскрыла популярную у звезд процедуру быстрого омоложения

Дерматолог Соня Бадрешия из США раскрыла популярную у звезд процедуру быстрого омоложения. Соответствующий материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пластической операцией с подобным эффектом врач назвала baby facelift ("детская" подтяжка лица - прим. "Ленты.ру"), которая направлена на коррекцию нижней части лица и шеи. Данная процедура позволяет знаменитостям быстро вернуться на красную дорожку, поскольку она менее инвазивна, чем обычная подтяжка лица, и требует более короткого периода восстановления.

По словам Бадрешии, благодаря появлению новых методик звезды все чаще начали отказываться от введения филлеров. "Эффект pillow face [лица-подушки] больше не в моде, поскольку тенденция направлена на естественную, подтянутую красоту, восстанавливающую молодые контуры, а не на попытки замаскировать старение одним лишь объемом", - объяснила врач секрет трансформации знаменитостей.


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