31 июля 2025

31 июля 2025 17:00

Диетолог назвала самый безопасный для фигуры вид мороженого

Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что сорбет является самым безопасным для фигуры видом мороженого.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" она подчеркнула, что мороженое должно быть питательным, но важно учитывать нюансы. В жару хочется охладиться и не навредить обмену веществ, особенно с точки зрения контроля веса.

Она напомнила, что мороженое - это десерт, а не замена полноценного приема пищи. Лучше выбирать фруктовые варианты, такие как сорбет: он может выступать легким перекусом и не сильно повлияет на общий калораж.


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