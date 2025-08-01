1 августа 2025

1 августа 2025 11:51

Названы самые распространенные и неочевидные ошибки в отношениях

Мужчины и женщины назвали самые распространенные и при этом неочевидные ошибки в отношениях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Многие пользователи согласились, что одна из главных ошибок заключается в том, что один из партнеров перестает стараться ради другого.

Попытку скрыть негативные эмоции также признали ошибкой.

При этом неочевидным заблуждением пользователи сети посчитали решение оставаться в отношениях только из-за того, что в них вложено много сил.


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