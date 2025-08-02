2 августа 2025

2 августа 2025 09:07

Названа неожиданная опасность снижения чувствительности к инсулину у женщин

Инсулинорезистентность и связанные с ней метаболические нарушения могут быть ключом к пониманию причин аномальных маточных кровотечений у женщин репродуктивного возраста. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Menopause, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным, примерно 30% женщин сталкиваются с аномальными маточными кровотечениями, и это оказывает серьезное влияние на качество жизни. При этом инсулинорезистентность, вызванная малоподвижным образом жизни, неправильным питанием и избыточным весом, становится все более распространенной проблемой, особенно среди женщин детородного возраста.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 200 женщин в возрасте от 18 до 54 лет. Участницам измеряли уровень инсулина натощак и показатели метаболического синдрома, включая индекс массы тела и соотношение талии к бедрам. После статистической обработки с поправками на возраст и уровень холестерина было установлено: повышенный инсулин в крови достоверно ассоциируется с аномальными маточными кровотечениями.

Результаты открывают путь к новым профилактическим стратегиям. Исследователи подчеркивают: чтобы эффективно бороться с нарушениями менструального цикла, нужно рассматривать матку как орган-мишень метаболических нарушений, а не только репродуктивную систему в отрыве от общего состояния организма. В долгосрочной перспективе борьба с гиперинсулинемией и лишним весом может стать частью комплексного подхода к женскому здоровью.


Просмотров: 143

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 406
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 509
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 2 729
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 473
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 455
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 205
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 323
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 14 704
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 13 714
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 477
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения