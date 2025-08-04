4 августа 2025

4 августа 2025 10:04

Кардиолог предупредил об опасности болей в ногах при ходьбе

Боли в ногах после долгой ходьбы могут быть признаком атеросклероза. Такие боли, называемые перемежающейся хромотой, возникают из-за недостаточного кровоснабжения мышц при физической нагрузке и являются симптомом облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Об этом 2 августа "Известиям" рассказал врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Кокин.

Кокин объяснил характерные особенности болей при атеросклерозе: они появляются после прохождения определенной дистанции, локализуются в икроножных мышцах и проходят через несколько минут покоя. При прогрессировании заболевания безболевая дистанция сокращается, а в тяжелых случаях боль может возникать даже в состоянии покоя.

Эксперт подчеркнул, что атеросклероз - системное заболевание, которое может поражать различные артерии организма. В зависимости от локализации, оно проявляется разными симптомами: от стенокардии и инфаркта при поражении коронарных артерий до головокружений и инсульта при атеросклерозе сосудов головного мозга.

"Для диагностики атеросклероза нужно измерять лодыжечно-плечевой индекс, УЗИ артерий и ангиографию. К факторам риска развития заболевания относятся возраст, наследственность, курение, гипертония, диабет и неправильное питание", - добавил специалист.

Врач призвал не игнорировать ранние признаки атеросклероза, такие как повышенная утомляемость, головокружения или случайно выявленное высокое давление. При появлении симптомов он советует обратиться к врачу, пройти обследование и изменить образ жизни, включая отказ от курения и увеличение физической активности.

"Атеросклероз развивается годами незаметно, но может привести к инфаркту, инсульту или гангрене ноги. Ранняя диагностика и профилактика - ключ к долгой здоровой жизни", - заключил кардиолог.


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