Лайфхак: как постирать джинсы, чтобы они не сели

Есть ли у тебя любимые джинсы, растянувшиеся от носки под твои формы, которые нигде не давят и не трут? И что ты чувствуешь, когда их постираешь, и тебе снова нужно их тщательно растягивать?

А может быть, все совсем наоборот? Ты похудела, джинсы болтаются, а тебе хочется от них большей "поддержки"? Стирать деним правильно научит Lady.mail.ru.

В ситуации, когда ты ненавидишь влезать в чистые, но севшие джинсы, можно воспользоваться методом Виктории Бекхэм - и не стирать их практически никогда (пока не прольешь на них кетчуп или что-то такое же красящее). Эксперты по ткани отчасти согласны с "перчинкой" - стирать джинсы действительно не стоит часто.

Но у нас есть лайфхак покруче: положи свои джинсы в яйцо, яйцо в утку, утку в зайца - застегивающийся пластиковый мешочек (а лучше в два), а его убери в морозилку на 24 часа! Главное, убедись, что мешочек надежно закрыт, иначе ткань впитает в себя все ароматы холодильника. Морозный воздух устранит все запахи (с джинсов) и заморозит всю грязь, потом ты сможешь ее отковырять, при этом джинсы никак не деформируются.

Но если пятна грязи не выводятся одним только холодом, есть и другой вариант. Замочи джинсы в ванной (не в тазике, брюки должны лежать как короли, раскинув обе штанины) с хозяйственным мылом (от стирального порошка пуговицы могут потерять свой блеск) на полчасика, а потом постирай их собственными руками и хозяйственной щеткой для одежды.

Кстати, порошок нужно сыпать на щетку, а не на вещь. Да, чести и правда слишком много, зато ты получишь джинсы в том же виде, в котором положила их в ванну. А сушить их лучше не перекручивая, нужно подвешивать джинсы прищепками за пояс, а не перекидывать через перекладину сушилки.

А вот если тебе нужно, чтобы джинсы непременно сели, мы тоже припасли пару советов. Главное, не забудь, что при уменьшении объемов, уменьшится и длина.