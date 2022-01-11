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11 января 2022 18:09

Стало известно, кто будет новым амбассадором бренда Dior

Люксовый бренд одежды и аксессуаров пригласил к сотрудничеству нового амбассадора, который будет представлять линию для мужчин от Кима Джонса, а также парфюмы из коллекции Sauvage, сообщает WomanEL, ссылаясь на officiel-online.com.

Таким образом, семью Dior пополнил 23-летний Килиан Мбаппе, который является игроком национальной сборной Франции по футболу в качестве нападающего.

Стоит отметить, что свою спортивную карьеру мужчина начал в возрасте 18 лет, когда присоединился к сборной Франции и дебютировал на матче в 2017 году. А сейчас Килиан уже получил награду "Игрок года" дважды, а также получил по 3 титула Лиги 1 и Coupe de France.

womanel.com


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