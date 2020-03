Рок-н-ролльное настроение в коллекции Celine - ФОТО

Осеннюю коллекцию Celine Эди Слиман посвятил своей матери, представив, что та сама носила в 1970-х. Сам дизайнер тогда только родился. Несмотря на ностальгическую предысторию, коллекция эта в итоге не слишком сильно отличалась от всех предыдущих его же авторства - а на посту в Celine она стала уже шестой по счету. Из женских - четвертой. И от его работ времен Saint Laurent отличались эти коллекции в основном длиной юбок: если раньше все было коротким, то теперь - ниже колена или где-то около. Потому что даже буржуазный стиль, за который Слиман плотно взялся, принявшись шить пиджаки и блузы с бантами, в его руках оказался все равно отчаянно рок-н-ролльным, а вовсе не размеренно скучным. Против своей природы дизайнер не пошел ни на минуту, да это ему и не нужно. В конце концов, любят его, а заодно и все подопечные дома, как раз за Слимана ровно такого, какой он есть.

На манеже все те же 1970-е, те же миди-юбки, блузы с бантами, джинсы, косухи и тяга к лихой и отвязной жизни, не слишком старательно скрываемая за несколько буржуазным фасадом. Платья шедро расшиты золотом, но от этого не становятся тяжеловесными, глаза закрыты темными очками или тенью от полей черной шляпы. Даже комбо, которое вряд ли у кого-то когда-то ассоциировалось с крутостью, галстук-бабочку и рубашку в голубую полоску, к тому же с рюшками, во что-то именно cool. Хотя не факт, что это сработает еще на ком-то кроме его мрачных, бесконечно худых и высоких моделей. Но попытаться стоит. Итак, главный секрет - эту блузы носить с костюмными шортами, шагая при этом так уверенно, словно на вас вместо них кожаные штаны, и вообще вы - на сцене. Во многом удалась атмосфера благодаря классному саундтреку: неслись по подиуму модели под Sofia Bolt - Get Out of my Head.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

