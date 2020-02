Артистичное ретро в коллекции Chloé - ФОТО

Girls support girls, women support women - один из самых дружелюбных профеминистских слоганов в арсенале модных домов. И в новом сезоне креативный директор Chloé Наташа Рамсей-Леви взялась за эту идею всерьез, пригласив к сотрудничеству сразу трех классных девушек. Саундтрек к ее показу записала Марианна Фейтфул, американская певица и актриса, ставшая яркой героиней 60-х и 70-х годов. Скульптуры, которые на шоу использовались в качестве декораций, сделала Марион Вербум. А принты, появившиеся в коллекции и на приглашениях, нарисовала американская художница Рита Акерманн. Название одной из ее картин, If You Listen Carefully... I'll Show You How to Dance ("Если внимательно меня послушаешь... я покажу тебе, как танцевать"), стало названием и самого показа. Так что командная работа, особенно когда плечом к плечу работают творческие женщины, каждая со своим видением, - это сила.

Сама коллекция получилась проникнутой духом ретро, но в то же время очень современной. Прямолинейных отсылок или железобетонной связки с каким-то конкретным периодом здесь нет. Есть что-то от 60-х, что-то от 70-х, что-то викторианское - но ничего конкретного, и это коллекции только играет на руку. Главное, в ней есть легкость. Вещи подчеркнуто простые, - от рубашек с брюками до миди-платьев, разлетающихся прямо от ворота, - цветовая гамма без кричащих ярких пятен, которые в некоторых случаях так и подмывает назвать кляксами. Все производит очень приятное, очень спокойное впечатление, и рисунки Акерманн идеально попадают в это настроение: и карандашные наброски с женскими лицами, и аппликации с молчаливыми, отстраненными фигурками, словно грустящими по чему-то неясному.

Вazaar.ru

