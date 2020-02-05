5 легендарных зимних образов Кэрри Брэдшоу - ФОТО

Если спросить фанатов "Секса в большом городе", о чем же он повествует, то несомненно многие твердо ответят - об отношениях, настоящей дружбе и, конечно, о любви. Вот только именно в этом телефильме огромное количество женщин нашло не только отражение самих себя, но и глубокий источник эстетического и фэшн-вдохновения. Образы главных героинь, а в основном персонажа Сары Джессики Паркер, для многих стали единственным способом понять, как выглядит настоящая мода. Впрочем, и по сей день стилисты продолжают вдохновляться луками четверых подруг, ведь модная культура "Секса в большом городе" не имеет временных рамок. Вот 5 стильных образов Кэрри Брэдшоу, которые будут актуальны и зимой 2020.

Романтика большого города

Шуба - ключевой предмет верхнего гардероба зимнего женского гардероба 2020. И, если во времена съемок "Секса в большом городе" о гуманности в фэшн-индустрии еще даже не начинали говорить, то сейчас носить натуральный мех - настоящий моветон. Сочетайте пышную миди-юбку по примеру Кэрри Брэдшоу со светлой шубкой (с имитацией натурального меха или плюшевой модификацией), а также на забудьте про несколько ярких акцентов в виде обуви и сумочки.

Преппи-нежность

Как вы еще сможете убедиться, стилист сериал "Секс в большом городе" Патриция Филд сделала именно шубу главным предметом зимнего гардероба своей "подопечной" модницы. В данном случае нам приглянулась укороченная и свободная версия, которая выглядит невероятно эффектно в компании инфантильных вещей. Статусность можно легко замиксовать с кокетливостью и невинностью, соединив нежный шелковый топ, клетчатую мини-юбку и дорогую во всех смыслах слова верхнюю одежду. Не забудьте про крутые сапожки - со свободным голенищем или с викторианской шнуровкой.

Клетка и колорблокинг

Клетка - основной тренд зимы 2020, который еще не один сезон будет нас радовать своим спокойствием, уравновешенностью и отличными приспособленческими характеристиками. Выбирайте серое пальто в остромодный принт, а также не забудьте про актуальную технику колорблокинга. Например, вы можете по примеру Кэрри Брэдшоу выбрать контрастные по оттенку чулки и туфли, подыскав им "компаньонов" по цвету в виде сумки и свитера.

Кэжуал-королева

Для того, чтобы выглядеть эффектно, не всегда нужно наряжаться как голливудская звезда на вечеринку Vanity Fair. Даже в самых простых вещах, если, конечно, они грамотно замиксованы, вам с легкостью удастся выглядеть главной фэшн-дивой. Черная футболка и юбка-карандаш - казалось бы, что может объединять эти два абсолютно разных по стилистическим нюансам предмета гардероба. Но, если их соединить в одном луке с нежно-пастельным пальто и яркой обувью, все негативные коннотации превращаются в источник фэшн-вдохновения в стиле Кэрри.

Чикаго vs. Нью-Йорк

И все-таки Кэрри Брэдшоу невозможно представить без элегантной, но дерзкой шубы - на этот раз черной, плюшевой. Для того, чтобы этот невзрачный верх заиграл новыми красками, предлагаем соединить его со стильным платьем-комбинацией. Если у вас намечается романтическое свидание, то выбирайте платье с хрустальными деталями, а на каждый день подойдет и простой атласный вариант.

Ivona.bigmir.net

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook