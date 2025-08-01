1 августа 2025

1 августа 2025 19:31

В Индии 13-летнюю девочку заставили выйти замуж за 40-летнего мужчину

Школьницу насильно выдали замуж за 40-летнего мужчину в Индии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NDTV.

По данным полиции, 28 мая ученица 8-го класса, была выдана замуж за 40-летнего женатого мужчину по имени Шринивас Гоуд из деревни Кандивада. Об этом стало известно, когда 13-летняя девочка рассказала об этом своей учительнице, которая сразу же сообщила об этом инциденте местным властям.

Известно, что девочка жила с братом и матерью, которая решила выдать дочь замуж и нашла посредника, чтобы он организовал церемонию. Сейчас пострадавшая, которая после свадебной церемонии, предположительно, жила с мужем в течение двух месяцев, находится под защитой и получает психологическую помощь.

Супруг несовершеннолетней, мать девочки, организатор свадьбы, священник, проводивший бракосочетание, а также первая жена мужчины были привлечены к ответственности по Закону о запрете детских браков. 


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