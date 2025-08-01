1 августа 2025

1 августа 2025 15:12

Женщин предупредили о последствиях диеты диснеевских принцесс для здоровья

Диетолог Хосе Луис Эстеллер заявил, что диета принцесс из классических мультфильмов Диснея вредит здоровью.

Как передает Day.Az, о негативных последствиях такого типа питания он рассказал в беседе с изданием Infosalus.

Как отметил Эстеллер, суть диеты диснеевских принцесс заключается в том, что придерживающиеся ее женщины ежедневно вдохновляются той или иной сказочной героиней при составлении рациона. К примеру, в день Белоснежки можно есть только яблоки. При этом такой режим питания предполагает потребление всего 300-600 килокалорий в сутки, уточнил врач.

Он предупредил, что подобная система питания вызовет проблемы со здоровьем даже на короткой дистанции. В частности, она чревата потерей мышечной массы, гормональным сбоем, выпадением волос, хронической усталостью, обмороками и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у человека возникнут психологические проблемы, такие как тревога, депрессия и расстройство пищевого поведения, заключил Эстеллер.


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