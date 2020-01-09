9 самых красивых подвенечных образов из фильмов - ФОТО

Если вы уже планируете весеннюю свадьбу или все еще находитесь в ожидании заветного предложения руки и сердца и просто ищете вдохновения, то наш материал придется как раз кстати. Подвенечные платья из известных фильмов, несмотря на год их выпуска, все еще остаются главным источником для поиска музы, ведь все они были созданы с удивительной продуманностью. Если вы ощущаете себя современным воплощением фэшионисты Кэрри Брэдшоу, то вам явно нужно обратить внимание на ее роскошное платье от Вивьен Вествуд. Если вы больше чувствуете себя стильной, элегантной и очень сдержанной девушкой, то вам понравятся свадебные образы Блэр Уолдорф - их у нее было целых два. А если вы больше всего предпочитаете классику, то не стоит забывать о вечных константах подвенечной моды - творения Веры Вонг никогда не выйдут из моды. Представляем ТОП-10 самых красивых свадебных платьев в истории кино.

Война невест

Мы говорим о роскошном и очень простом платье "принцессы", которое в конечном итоге надела героиня Кейт Хадсон. Если вы помните, то именно вокруг него развернулась самая ожесточенная борьба между подругами. Неудивительно, ведь образ от Веры Ванг мечтает примерить каждая девушка - ее творения олицетворяют то, какой модной и одновременной стильной может быть невеста. Пышная юбка, лиф без бретелей и тоненький серый поясок на талии - простота может быть абсолютно обезоруживающей.

Гарри Поттер

В первой части 7-го фильма о борьбе и приключениях волшебника Гарри Поттера главный герой оказывается на свадьбе брата своего друга и экс-соперницы за победу в "Турнире Трех Волшебников". Француженка Флэр Делакур и так считалась одной из самых привлекательных девушек франшизы, а в своей подвенечном платье и вовсе казалась необыкновенной. Скромное декольте, пышная юбка, будто имитирующая легкие крылышки и, конечно, сидящие на груди невесты два черных павлина, чьи хвосты будто становятся частью платья. Один из самых магически красивых луков в истории кино.

Сумерки

Для главного события в жизни скромной, но удивительно храброй Беллы Свон художник по костюмам саги "Сумерки" Майкл Уилкинсон долго выбирали "то самое" платье и в итоге остановились на Carolina Herrera. Его лаконичность компенсировалась необычной кружевной спинкой и длинным рядом мелких пуговичек. Именно это платье в свое время стало самым популярным в мире.

Секс в большом городе

В первом фильме "Секс в большом городе" для съемки в Vogue героиня Сары Джессики Паркер примеряет около 10 самых разных свадебных платьев. Но именно на необычном творение Вивьен Вествуд оттенка слоновой кости сердце Кэрри начинает учащенно биться - оно было идеально для ее воображаемой свадьбы с мистером Бигом. Плотная сжатая ткань, несколько слоев, задекорированный лиф и обязательно голубое перо в волосах - так выглядит современная модная невеста.

Золушка

Для свадебного платья легендарной волшебной героини художница по костюмам Сэнди Пауэлл выполнила абсолютно невообразимую задачу. Подвенечный образ должен был быть одновременно роскошным, но и таким, какой бы не затмевал культовое голубое платье с первого в жизни бала девушки. В фильме 2015 года классическое пышное белое платье превращается в более лаконичное. Платье с корсетом и полупрозрачными длинными рукавами, пышной юбкой, расшитой цветами розового, голубого и желтого цветов передает нежность и невинности главной героини.

Сплетница

В легендарном телесериале "Сплетница" Блэр Уолдорф выходила замуж дважды: за немилого ее сердцу французского аристократа и за любовь всей своей жизни - Чака Басса. Оба платья были абсолютно идеальны для того периода ее жизни, в котором она их примеряла. Первое - классическое, конечно от Веры Вонг, белого цвета, с длинным шлейфом, плотным корсетом-бюстье с кружевом. Но именно второе - голубого оттенка с длинными рукавами, акцентом на талии и россыпями кристаллов от Elie Saab стало главным луком всего сериала.

Забавная мордашка

Если в фильме главной актрисой значится Одри Хепберн, то появление шикарных образов неизбежно. Одна из первых ее лент - "Забавная мордашка", которая рассказывает о "трудовых буднях" мира глянца наполнена удивительными луками авторства, конечно же, Юбера де Живанши. Без любви в фильме тоже не обошлось, а потому в конце мы можем любоваться шикарным аутфитом в стиле new look, который мгновенно стал хитом "свадебной программы максимум".

Меланхолия

Если вы не смотрели легендарный фильм Ларса фон Триера, то должны это сделать хотя бы ради шикарного свадебного костюма героини Кирстен Данст. Оно должно было отображать одновременно радость от предстоящего события и ощущение неминуемой катастрофы. Именно поэтому подвенечный образ воплощал в себе все лучшее от барочной и средневековой моды. Расшитая фата, цветы, кружево дополнили скромное бюстье.

Голодные игры

Если вы вспомните образы из фантастической франшизы "Голодные игры", которая принесла славу необыкновенной Дженнифер Лоуренс, то поймете, что мода Капитолия обладала некой привязанностью к авангардизму. Поэтому свадебное платье главной героини должно было стать апогеем всей истории. Взяв за основу одно из платьев Tex Saverio, художница по костюмам Триш Саммервилл вместе с дизайнерами слегка переделала металлический лиф, имитировав языки пламени. Множество слоев органзы и шифона превратили нижнюю часть платья в морскую пену, а кристаллы Swarovski сделали наряд еще более роскошным.

Ivona.bigmir.net

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