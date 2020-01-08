Топ-7 обязательных элементов базового зимнего гардероба - ФОТО

Пока зима не "радует" нас низкими температурами и шквальным ветром, поэтому нет острой необходимости наряжаться в привычную сезонную "капустку". Однако, это никак не означает, что погода не успеет несколько испортить нам настроение своими требовательными и необратимыми переменами. Предлагаем вам пройтись по списку базовых зимних вещей и оценить, готовы ли вы к резким сменам погоды. Вот 7 обязательных вещей, которые должны быть в гардеробе у каждой женщины этой зимой.

Зимнее пальто

Для делового или расслабленного кэжуального образа зимнее пальто базового оттенка будет наиболее выигрышной деталью. Выбирайте варианты черного, бежевого, коричневого или сливочного тонов. Именно так ваше пальто прямого кроя (маскулинное и вечно модное) прослужит вам как можно дольше. Сочетайте его с вещами похожего "склада ума" - теплыми, небрежными и уютными. Водолазки, надетые под клетчатую рубашку, милые свитера "оверсайз", джинсы, широкие брюки и даже плиссированные миди-юбки отлично "впишутся" в качестве компаньонов для вашего зимнего пальто.

Шерстяная водолазка

Как вы уже поняли, водолазки переживают настоящее перерождение, поэтому зимой 2019/20 пользуемся фэшн-благодатью и пытаемся максимально активно вписать эту вещь в наш базовый гардероб. Тем более, что плотные, облегающие с высоким воротом кофты, которые можно носить и под рубашку, и под пиджак, подходят к луку в любом стиле. Они будут удачно смотреться и с классическими брюками, и с клетчатыми штанами, и с простыми джинсами. Оттенок водолазки также лучше выбирать максимально простой, например черный, бежевый или даже белый.

Милый свитер

Невозможно представить капсульный гардероб без стильного, но простого по своему дизайнерскому замыслу джемпера. Традиционная базовая вещь для зимы - кашемировый или шерстяной свитер с высоким воротом свободного кроя. Без него точно невозможно вообразить ни один сезонный "набор" урбанизированной модницы. Причем удивительно роскошно он будет смотреться и с простыми джинсами прямого или расклешенного кроя, и с "летящей" юбкой или платьем в бельевом стиле.

Палантин базового оттенка

Не секрет, что палантин или объемный шарф не только смотрится стильно, но еще и очень уютен и комфортен. Выбирайте оттенки для вашей аксессуарной детали максимально простые - цвета радуги или зефирно-конфетные точно не смогут гармонировать с каждым вашим зимним аутфитом. Выбирая шарф на зиму 2019/20, ориентируйтесь на оттенок головного убора, но не покупайте эти два предмета гардероба в одинаковых тонах. Лучше поиграйтесь с цветовым спектром и подберите нестандартные, но красивые миксы.

Ботильоны

Конечно, сейчас на пике популярности находятся высоченные ботфорты с "воздухом", но для базового зимнего гардероба мы вам порекомендовали бы именно классические ботильоны. Их вы сможете носить и с джинсами, что невозможно в случае с длинными сапогами, и с юбками, и, конечно, с брюками. Лучше всего и в выборе оттенка для ботильон настоять на классике и консерватизме. Черный, коричневый или бордовый цвет + квадратный или круглый носок - идеальная формула стильной зимней обуви.

Кожаные кроссовки

Без кроссовок ни одна современная модница не может представить своего гардероба, поэтому даже зимой вам понадобится хотя бы несколько контрастных пар. Теплые кожаные форматы не позволят вашим пальчикам замерзнуть и не будут скользить на тонкой кромке льда. Выбирая красивую модель, убедитесь, что она оснащена морозоустойчивыми технологиями - так вы сможете буквально круглогодично носить любимую обувь.

Плотные темные джинсы

Зимой стилисты рекомендуют покупать именно модели темно-синего оттенка, а вот голубые советуют отложить до более теплых времен года. Насчет силуэта вам лучше всего расскажет ваш стиль одежды, ведь выбирая новые джинсы нужно ориентироваться на большую часть вашего гардероба. Не стоит уподобляться стритстайл-блогерам и пробовать модели с заниженной талией или неимоверным клешем - лучше остановиться на привычной классике. Широкие, прямые, бойфренды или мом - идеальные варианты ваших зимних джинсов.

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