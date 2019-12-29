10 самых стильных оттенков 2020 года - ФОТО

Мода является отражением нашей современности, тех общественных процессов, которые происходят в цивилизованном социуме. По традиции Институт цвета Pantone подбивает итоги Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2020 и определяет оттенки одежды, в которые уже через полгода облачаться самые стильные модники по всему миру. Представлям долгожданную палетку из 10 самых стильных, соответствующих нынешнему фэшн-процессу цветов на предстоящий теплый сезон.

Бискайский зеленый

Вдохновением для этого оттенка, как становится понятно из названия, стали мечты о дальних путешествиях, наполненных спокойствием, авантюризмом и мгновениями расслабления. Прохладный, успокаивающий и освежающий как волны Бискайского залива этот аквамариновый цвет подходит абсолютно любому оттенку кожи и невольно уносит на край света. Если вам не хватает романтики и мечтательности, то этот оттенок добавит гармонии и поможет отрешиться от мирской суеты.

Огненно-красный

С точки зрения психологии ярко-красный оттенок является прямой ассоциацией с внутренними нестабильными, провокационными процессами, которые происходят в обществе. Классические алые оттенки, без сомнения, очень сексуальны, провокационны и игривы, но еще и достаточно смелы и вызывающи. Для того, чтобы смягчить напористость огненно-красного дизайнеры обратились к сине-голубой палитре, но проигнорировать взбалмошные политические процессы не смогли, отобразив их в своих коллекциях с помощью алых акцентов.

Классический синий

Консервативный и традиционно монарший оттенок нашел свое законное место в палитре главных оттенок на сезон весна-лето 2020. Синий цвет по старинке характеризуется мнимой стабильностью, надежностью и некой предсказуемостью, однако в нынешнем неспокойном мире именно этот оттенок может внести толику разумного успокоения и добавить уверенности в завтрашний день.

Оливковый

Спокойный и даже несколько приземленный оливковый оттенок напоминает обществу о том, как важно вести здоровый образ жизни. Современное общество переживает сложные мгновения повального увлечения ЗОЖем и настоящим отрывом с вновь актуальным фаст-фудом и бурными вечеринками до утра. Цвет спелой оливки поможет внести в вашу жизнь гармонию, сделать более стабильным ментальное здоровье и наконец обратиться к воспеванию природы.

Шафран

Гастрономические темы появляются в палитре Pantone из года в год, однако в данном случае ярко-желтый оттенок дальневосточной специи характеризует человеческое любопытство и желание познавать чужие культуры и их традиции. Шафрановый цвет символизирует пробуждение не только природы, но и самого человека, очнувшегося от вечного сна, погруженности внутрь себя, который открыт всему новому и не боится перемен.

Виноградный компот

Фиолетовый оттенок настоящих мечтателей, романтиков, людей, которые верят в то, что современный мир еще можно спасти, если проявить лишь немного сочувствия, доброты и нежности. Виноградный цвет призывает нас наконец научиться открываться людям, всему новому и не бояться перемен: они не обязательно приведут к лучшему, но определенно к чему-то сверхновому.

Апельсиновая корка

Позитивный, ироничный и неимоверно оптимистичный оттенок за последние 10 лет достиг своего апогея развития. Однако профессионалы пророчествуют ему еще буквально один сезон, а за ним следует модное забытье. Пока у нас еще есть время насладиться стильным цветом, рекомендуем использовать его неожиданность и позитив как можно чаще.

Солнечный луч

Нежно-желтый оттенок весеннего равноденствия не только согревает, но и с помощью своей пастельной гаммы вдохновляет на обновление и романтическое настроение. Американский бренд Carolina Herrera невозможно представить без этого оттенка, который добавляет в несколько консервативные образы правильную дозу нежности.

Кораллово-розовый

Ну куда же весной без розового цвета и его многочисленных вариаций? Теплым сезоном 2020 нам тоже никак не отвертеться от стильного кораллового акцента в образе. Профессионалы уверяют, что следующий сезон снова станет очередным витком развития моды на розовые оттенки, которые добавят любой девушке нежности и внутреннего спокойствия.

Палочка корицы

Уютный, домашний и спокойный оттенок кажется настолько душевным и романтичным, что даже при одном упоминании о нем на душе физически появляется вожделенное тепло. Земляной цвет так стабилен, что он уже не первый год остается на острие моды. Именно такая гамма станет идеальным выбором для официального или делового выхода.

Ivona.bigmir.net

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