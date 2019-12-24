5 способов носить свитер этой зимой

Свитер - самая незаменимая вещь в зимнем гардеробе. Когда за окном холодает, мы носим свитеры постоянно: на работу, на прогулку и даже на вечеринку. Чтобы к концу первого зимнего месяца свитер не начал казаться скучным, придумывайте новые интересные сочетания. Это может быть яркий монохромный образ или эксперимент с разными фактурами. Ниже вы найдете 5 самых нескучных способов носить свитер этой зимой.

С голубыми джинсами

Белый свитер, голубые джинсы и аксессуары в натуральных оттенках - идеальное классическое сочетание. Образ подойдет и для офиса, и для прогулки с друзьями. Дополните его бежевым пальто и объемной сумкой-тоутом, в которую поместятся все необходимые вещи.

С юбкой миди

Черный и бежевый - сочетание довольно тривиальное. Чтобы образ не выглядел скучно, сделайте акцент в виде ярких сапог и крупных сережек.

С мини-юбкой и грубыми ботинками

Зима не повод отказываться от любимой короткой юбки. Чтобы не замерзнуть, надевайте теплые колготки. Сочетайте кожаную мини с ярким свитером. Отличным дополнением к образу станут грубые ботинки и актуальная кожаная дубленка. Тепло и стильно

С брюками в тон

Институт цвета Pantone назвал классический синий цветом 2020 года, а значит, хотя бы одна синяя вещь - абсолютный must-have в гардеробе любой модницы. Мы предлагаем не останавливаться на чем-то одном и составить монохромный образ в самом модном оттенке наступающего года.

С шелковой юбкой

Смотрите, как любимая юбка из шелка дожидается весны в шкафу? С помощью кашемирового свитера и высоких сапог ее легко можно адаптировать для зимы. Не бойтесь экспериментировать с цветами и фактурами, создавайте монохромные или контрастные образы, дополняя их необычными аксессуарами.

Bazaar.ru

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