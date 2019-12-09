Топ-5 устаревших трендов макияжа 2020 года - ФОТО

Несмотря на то, что каждая женщина выбирает для себя тот макияж, который лучше всего подходит для ее цветотипа, особенностей строения лица и даже позиционирования себя, все-таки тренды мейк-ап индустрии существуют не просто так. Не стоит воспринимать их слишком буквально, в точности повторять все приемы, которые вы успели заметить на бэкстейджах люксовых показах мод. Порой достаточно всего лишь вдохновиться определенным типажом макияжа, подчеркнуть некоторые особенности, которые могут выигрышно акцентировать вашу индивидуальную красоту. Тренды 2020 года диктуют нам новые условия понимания бьюти-индустрии, планируя полностью изменить наш привычный подход к мейк-ап техникам. Если вы все еще уверены, что красная помада и классическая графичная стрелка - ваш максимум, которые лучше всего подчеркнут вашу внешность, то так тому и быть. Однако понимать, что именно будет считаться немодным в 2020 году тоже никогда не будет лишним. Вот Топ-5 бьюти-приемов, о которых стоит забыть в будущем году.

Архитектурное лицо

Мы не уговариваем вас отказаться от привычных техник стробинга, однако рекомендуем несколько изменить подход и бьюти-набор средств, которыми вы привыкли пользоваться. На смену сухим косметическим продуктам приходят более натуральные - жидкие. Именно с их помощью вы сможете правильно подчеркнуть ваш овал лица без риска превратить его в злобную и неприступную маску стервы.

Классические стрелки

Многие женщины привыкли включать рисование стрелок в свою обыденную бьюти-рутину. Однако в 2020 году на смену жестким, графическим стрелкам приходят более интересные, замысловатые и точно нетипичные. Конечно, это не означает, что классика полностью должна исчезнуть, но проявить свой полет фантазии никогда не будет лишним. Можете рисовать двойные стрелки по примеру Твигги, можете воспользоваться цветными лайнерами или и вовсе опробовать традиционную форму линий Клеопатры - любые эксперименты только приветствуются.

Четкие брови

Татуаж бровей в любом варианте, даже если он выполнен максимально аккуратно, приближенно к вашим натуральным формам, в 2020 году, как, впрочем, и в 2019, будет смотреться немодно. Ведущие визажисты уже давно рекомендовали избегать четкости в вопросе бровей, позволяя им быть более естественными. Поэтому в следующем сезоне откладывайте в сторону все ваши многочисленные броу-средства и сосредоточьтесь на том, как привнести в ваш образ больше правдивости. Позвольте вашим бровям принять естественную форму, которую потом вам нужно будет лишь слегка подкорректировать.

Матовая кожа

Бледное, "умиротворенное", будто застывшее лицо в 2020 году не подойдет даже для постановочных селфи. Этот тренд уже практически умер, а на его место заступила слегка блестящая, сияющая кожа, которая будто светится изнутри. Лучше всего полностью перейти на глиттерные текстуры или добавлять по капле жидкого хайлайтера в вашу базу для макияжа. Так ваше лицо будет казаться гораздо более естественным, а не безжизненным и скучающим.

Консилер

Если вы привыкли закрашивать темные круги под глазами слишком светлым тоном консилера, то рекомендуем навсегда забыть об этой бьюти-привычке. Не уверены, что подобная техника когда-либо смотрелась красиво и естественно. Идеально - да, но точно не слишком привлекательно. Для того, чтобы справиться с вашими недостатками внешности, рекомендуем в 2020 году пользоваться оттенком консилера, который тон в тон подходит под вашу кожу или лишь слегка светлее ее.

Ivona.bigmir.net

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook