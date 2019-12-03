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3 декабря 2019 17:00

Маникюр с жемчугом - Самый романтичный тренд зимы - ФОТО

Маникюр с жемчугом станет отличной заменой традиционного новогоднего маникюра с блестками и стразами. Последние стоит заменить жемчужинками разного размера - останется только собирать комплименты.

Лучше всего жемчужный маникюр выглядит с прозрачным или полупрозрачным покрытием - так при всей пышности деталей он остаётся в меру сдержанным и даже минималистичным. Если все же хотите добавить цвета, лучше делайте ставку на холодные пастельные оттенки: льдистый голубой, серебристый, снежный белый, лиловый, акварельный лаймовый или розовый. Или идите на риск и выбирайте темную базу - черную, синюю, бордовую (сразу отметете все ассоциации жемчуга исключительно с весенним воздушным образом).

И обратите внимание на размер жемчужин: крупными лучше выделить один или два ногтя, а вот миниатюрными жемчужинами можно смело украсить все пальцы!

Выбирайте среднюю или короткую длину - тогда жемчуг будет выглядеть стильно, а не вызывающе. И ещё предложение: конечно, жемчужный маникюр прекрасно сочетается с пушистыми свитерами и кардиганами, но попробуйте решиться на эксперимент - и сочетайте его со строгим костюмом. Так вполне можно отправиться в офис без обязательного дресс-кода.

Сами жемчужины можно найти в различных онлайн-магазинах (да, продаются специальные наборы именно для маникюра). Ну или наведайтесь в возможно уже давно забытый отдел канцтоваров или магазин тканей.

Glamour.ru

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