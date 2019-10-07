Почему скандинавский стиль так популярен? - ФОТО

Фэшн-мир уже давно обратил внимание на стиль одежды шведок, датчанок и норвежек. Лаконичные силуэты, натуральные ткани и нескучная "обесцвеченность" коллекций национальных брендов полюбилась всей индустрии моды из-за невероятной универсальности, ведь для того, чтобы носить одежду в скандинавском стиле не обязательно обладать фигурой топ-модели.

Lady.Day.Az со ссылкой на Ivona.bigmir.net рассказывает о главных характеристиках гардероба девушек стран викингов.

Минимализм

Приверженность скандинавов стилю минимализм свидетельствует о тесной связи исторического, культурного и духовного наследия с мировоззрением современных жителей "суровых" краев. Дело в том, что любовь к монохрому, отсутствию деталей и простоте линий прежде всего связана с аскетическими взглядами этих народов буквально на все и в том числе на одежду. А произошло так из-за их религиозной направленности, ведь основная вера стран Севера - лютеранство, которое характеризуется максимальной простотой и немногословностью. Именно поэтому истинная стильная датчанка или норвежка никогда не выберет обилие драгоценностей, замысловатые головные уборы или невообразимо яркие расцветки.

Юбке с воланами и блузе с ярким принтом она всегда предпочтет простые брючки и теплый свитер, а вместо ультрамодных широких штанов неоновой расцветки она выберет "добротную" джинсовую юбку и дополнит ее практичными предметами гардероба - пиджаком, комфортными сапожками и простой белой рубашкой.

Классические принты

Несмотря на приверженность скандинавов взглядам аскетизма и фэшн-целомудрия, они могут позволить себе немного "пошалить" с одним из базовых принтов, таким как полоска, горошек или клетка. Редкая модница остановит поиски на анималистическом окрасе, но даже если и сделает выбор в пользу животной расцветки, то она будет настолько проста, что вам даже сложно представить насколько незамысловатым будет принт. К тому же если скандинавка и осмелится добавить в свой гардероб вещь с "леопардом" или "питоном", то скорее всего это будет не пальто или юбка, а простой по форме аксессуар - сумка или ремень.

Скандинавки предпочитают классические принты, которые в условиях суровой природной обстановки, будут смотреться уместно, ведь согласитесь вряд ли вы ожидаете от Швеции или Дании атмосферы уровня африканского сафари. Клетчатые макси-пальто, юбки в горошек и блузы в полоску вы точно сможете отыскать в арсенале самых стильных модниц Скандинавии, поэтому если хотите повторить их фэшн-подвиги, делайте ставку на традиционные принты, проверенные временем.

Монохром

На такую страстную и долговечную любовь северян к монохромным образам также имели влияние погодные и климатические условия, в которых они вынуждены были жить веками. Зима там длится 6 месяцев, а световой день составляет всего 6 часов, а потому именно черный и серый цвета превалируют в коллекциях местных дизайнеров, которые несомненно вдохновляются окружающей их "мрачной" действительностью. Что касается других оттенков, то скандинавы точно также радикальны и консервативны: кроме названных тонов, которые составляют основной цветовой массив гардероб модниц, также можно встретить вкрапления нарядов мятного, голубого, бежевого и белого оттенков. Скандинавки не очень признают колорблокинг, а самым нарядным считают лук, составленный исключительно из вещей белого цвета.

Комфорт

Жители холодных стран привыкли одеваться максимально удобно, просто и тепло, поэтому в их гардеробах так много объемных и согревающих свитеров, широких брюк и ботинок на грубой подошве. Согласитесь, в двадцатиградусный мороз абсолютно некомфортно щеголять в полураспахнутых пальто, легких асимметричных шелковых юбках, да еще и на неустойчивой шпильке. Это скорее в духе жительниц Нью-Йорка и Милана, для которых красота всегда будет стоять на первом месте. Скандинавки не могут позволить себе такой роскоши, поэтому выбирают кроссовки, обувь на плоской подошве, уютные плащи и теплые пальто, а под куртку можно одновременно надеть жакет, свитер и рубашку, а сверху повязать широкий платок.

Натуральные ткани

Пожалуй, именно этот показатель станет решающим в переходе на скандинавский стиль, если все наши предыдущие аргументы вас не убедили. Вряд ли найдется человек, который скажет, что он гораздо комфортнее чувствует себя в акриле или полиэстере, чем в кашемире, шерсти альпаки, хлопке или шелке.

Н. Гасымова

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