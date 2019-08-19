Необычная форма маникюра завоевывает мир - ФОТО

Если вам наскучил классический естественный маникюр, то новый тренд точно для вас. Западные нейл-дизайнеры предлагают не необычный дизайн, а скошенную форму ногтя. Именно из-за нее такой маникюр назвали lipstick nails - форма ногтей напоминает стик помады.

Как сообщает Lady.Day.Az, этот тренд постепенно захватывает Instagram. Сейчас он пользуется большой популярностью у жительниц Калифорнии - американки просят своих мастеров миксовать новую форму с арт-дизайном: лидируют все вариации на тему французского маникюра - лунку рисуют с помощью неоновых ярких оттенков. Но популярны и классические однотонные покрытия и даже прозрачные или нюдовые лаки. Поклонницы бьюти-экспериментов также опробовали градиент и минималистичный рисунок - например, геометрические узоры.

Если вы вдруг рискнете испытать тренд на себе, учтите: для такой формы понадобится отрастить длину. А еще советуем отдавать предпочтение сдержанному дизайну и однотонному покрытию: выбирайте нейтральный бежевый, полупрозрачный пастельный оливковый, розовый. Откажитесь от страз, витиеватых узоров, а вместо этого выберите геометричные треугольники, квадраты, простые линии. Хотите добавить цвета и яркости - сделайте ставку на детали неонового цвета.

Н. Гасымова

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