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10 августа 2019 10:12

Самые яркие образы датских звезд стритстайла - ФОТО

В Копенгагене проходит Неделя моды и местные fashionista окрасили улицы во все цвета радуги. Столица Дании давно доказала, что не только в Париже и Лондоне обитают самые стильные девушки. Разглядывая хроники стритстайла, можно увидеть все текущие (и будущие) тренды. Здесь и объемные жакеты, и костюмы с бермудами, и кожаные брюки, и мюли как у Кэрри Брэдшоу, и велосипедки, и туфли на завязках.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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