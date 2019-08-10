Самые яркие образы датских звезд стритстайла - ФОТО

В Копенгагене проходит Неделя моды и местные fashionista окрасили улицы во все цвета радуги. Столица Дании давно доказала, что не только в Париже и Лондоне обитают самые стильные девушки. Разглядывая хроники стритстайла, можно увидеть все текущие (и будущие) тренды. Здесь и объемные жакеты, и костюмы с бермудами, и кожаные брюки, и мюли как у Кэрри Брэдшоу, и велосипедки, и туфли на завязках.

Н. Гасымова

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