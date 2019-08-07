Главный тренд наступающей осени - Ботильоны со шнуровкой - ФОТО

Модницы со всего мира на время отложили в сторону челси и казаки - отныне в центре внимания ботильоны на невысоком каблуке и с изящной шнуровкой. Такая обувь обещает стать самым желанным приобретением сезона. А учитывая погоду на улице, можно не ждать сентября и носить ботильоны на шнуровке прямо сейчас. С чем? С любыми повседневными вещами: от ансамблей с джинсами и кардиганом до платьев миди, тренчей и юбок самой разной длины.

Как сообщает Lady.Day.Az, в моде беспроигрышные нейтральные оттенки, поэтому смело инвестируйте в модели черного, белого, коричневого, молочного и бежевого цветов, а также выразительные многоцветные ботильоны с контрастными вставками.

Н. Гасымова

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