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6 апреля 2019 09:01

Самый актуальный оттенок сезона - "Шоколадный торт" - ФОТО

В том, что окрашивание в темные оттенки стремительно набирает популярность, сомневаться не приходится. На "темную сторону" уже перешли многие голливудские блондинки, начиная от Кейт Бланшетт и Шарлиз Терон и заканчивая Эмилией Кларк.

С легкой руки звездных стилистов на бьюти-олимпе появилось множество новых оттенков для брюнеток: от каштаново-карамельных до угольно-черных.

  

Как сообщает Lady.Day.Az, одним из самых модных и фотогеничных стал цвет с аппетитным названием chocolate cake ("шоколадный торт").

Это богатый шоколадный оттенок с добавлением медных, винных, карамельных и каштановых бликов по всей длине волос. Переливающиеся блики добавляют основному цвету глубины и делают прическу визуально более объемной - и максимально фотогеничной.

Н. Гасымова       

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