27 марта 2019

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Как носить брюки-карго в этом сезоне? <span class="color_red">- ФОТО</span>

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27 марта 2019 11:25

Как носить брюки-карго в этом сезоне? - ФОТО

Современная мода балансирует на грани красоты и удобства, и доказательство этому - популярность брюк-карго. Эта вещь появилась в первой половине двадцатого века как часть военной формы, а затем полюбилась строителям и рыбакам.

Рассказываем, как их носить в этом сезоне. 

КАРГО + ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ БЛУЗКИ

  

Чтобы избавить брюки от всяких ассоциаций с военными или рыбаками, носить их нужно с максимально противоположными вещами - например, как подсказывают осенние лукбуки Altuzarra и Chloe, с полупрозрачными блузками.

КАРГО + ТОПЫ С РУКАВАМИ БУФФ

  

Еще один пример, который доказывает, что баланс - основа не только духовных практик, но и удачных сочетаний. К штанам, которые напоминают о походе, стоит надеть что-то контрастно-девичье: к примеру, розовый топ с рукавами буфф, как у принцессы.

КАРГО + КОРОТКИЕ ТОПЫ

  

В широких штанах, будто из мужского гардероба, рискуешь выглядеть громоздко. Избежать этого не так сложно: попробуйте носить брюки-карго с короткими топами. Для вдохновения можно посмотреть фотохронику двухтысячных с Гвен Стэфани и рэпершей Лизой Лопес.

КАРГО + ВЯЗАНЫЙ ЖИЛЕТ

  

Если футуристичные образы с показа Marni не дают покоя, нужно всего-то найти в шкафу вязаный жилет и брюки-карго. А дальше всё зависит от вашей смелости.

КАРГО + РУБАШКИ И СВИТЕРЫ

  

Карго - вещь функционального гардероба, они были придуманы для удобства. Брюки не сковывают движений, а бесчисленные карманы позволяют носить с собой все необходимое и оставлять сумку дома. Поэтому разумно обращаться к карго в повседневности: штаны легко сочетаются с рубашками, свитерами и любой обувью, будь то казаки, массивные кроссовки или, если хотите, атласные мюли.

Н. Гасымова       

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