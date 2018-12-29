Идеи для новогоднего маникюра - ФОТО

До Нового года осталось всего-ничего! Если вы все еще полны забот и в предновогодней суете забыли о главном - красивом новогоднем маникюре, тогда скорее смотрите нашу подборку. Для вдохновения предлагаем несколько идей новогоднего маникюра:

Глиттер

Новый год без блесток - не Новый год! Поэтому маникюр с глиттером - это самая праздничная идея новогоднего маникюра. Вне зависимости от того, какой цвет вы нанесете в качестве базы, глиттер добавит праздности вашему новогоднему дизайну ногтей. Добавляйте его на один ноготь или на все, делайте плавный переход из глиттера или сделать маникюр с треугольниками из глиттера.

Новогодний френч

Следующей идеей новогоднего маникюра является модный френч. Сделать этот маникюр праздничным поможет любимый глиттер: если нанести его на линию улыбки, получится по-настоящему новогодний дизайн ногтей.

Новогодний дизайн ногтей со снежинками

Снежинки - главный атрибут не только зимы, но и новогоднего дизайна ногтей. Усыпьте ими свои ногти и добавьте эффект снега при помощи белого лака.

Н. Гасымова

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