8 октября 2018

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Какие тренчи нужно носить в этом сезоне <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

13:20

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Какие тренчи нужно носить в этом сезоне - ФОТО
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Нумерология - Прогноз на октябрь - ФОТО

8 октября 2018 13:20

Какие тренчи нужно носить в этом сезоне - ФОТО

Сезон тренчкота в Баку официально объявлен открытым. Об этом говорят не только люди на улицах, но и модные блогеры в Instagram.

  

                     @caspianvogue                                                    @parvanastrendbook

Заявлять тренчкот в качестве тренда сезона, по правде говоря, кажется чересчур очевидным. Тренч - это "дано" каждого гардероба, которое дизайнеры по-новому склоняют как минимум раз в год. Подтверждая, что новое - это хорошо забытое старое (а воспоминания о 2000-х еще живее всех живых), в этом сезоне дизайнеры опираются на образы минимум 20-летней давности.

  

                     Брижит Бардо, 1963                                       Рекламная кампания Burberry, 1998

Ричард Гир и Лорен Хаттон в фильме "Американский жиголо", 1980.

Современный тренч - это oversize. Это Лорен Хаттон в образе Мишель из "Американского жиголо", которая сбегает от стабильности, богатства и мужа-сенатора, укутавшись в объемный тренч и подчеркивая собственную уязвимость и хрупкость. В этом случае oversize заново наделяет тренч романтичной функцией "каменной стены" - будто в него в зябкий вечер заботливо закутал возлюбленный.

  

           Показ Annakiki, осень - зима 2018                    Показ Acne Studios, осень - зима 2018

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