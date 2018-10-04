6 главных укладок на Неделе моды в Париже - ФОТО

Идея естественности сквозила во всех образах с показов. Никаких сложносочиненных многоярусных укладок: большинство дизайнеров предпочли оставлять лица моделей чистыми, а волосы - небрежно распущенными. Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, лишь изредка на подиумах можно было увидеть тугие косы (как у индейцев с давних фотографий) или короткие накладные челки.

MIU MIU - ЧЕЛКИ

Короткие ретро-челки в этом сезоне не идеально ровные и не пышные, а с небрежными рваными концами. Микрочелки - вариант для девушек, готовых к ежедневной укладке, и с идеальным овалом лица. Не хотите рисковать - носите накладную челку, как это делали на показе Miu Miu.

LOUIS VUITTON - КУДРИ

Пышные мелкие кудри с объемом у корней - такая укладка потребует времени и ловкости рук, зато точно произведет нужный эффект. Завивайте пряди по всей длине на конусную плойку и укладывайте их на одну сторону, делая небольшой начес и закрепляя его лаком легкой фиксации.

BALMAIN - ЭФФЕКТ ВЛАЖНЫХ ВОЛОС

Гель для волос наносите на корни прямо расческой, укладывая их назад и предварительно сделав косой пробор. Не жалейте укладочных средств: пряди должны выглядеть влажными и быть стойко зафиксированными - чтобы пережить осенний дождь.

OFF-WHITE - ГЛАДКИЕ КОНСКИЕ ХВОСТЫ

Вытяните волосы по всей длине с помощью стайлера, используя средства для гладкости и блеска (он должен быть буквально глянцевый). Захватывайте пряди резинкой в тон волосам и не забывайте о геле для укладки - пряди у корней должны быть максимально гладкими.

ALEXANDER MCQUEEN - КОСЫ

Тонкие тугие косы сочетайте со строгим прямым пробором. На показе Alexander McQueen передние пряди у моделей были выпущены и сдобрены укладочными средствами - для гладкости и блеска. Готовы на эксперименты - вплетайте в косы тонкие ленты и надевайте крупные аксессуары.

COMME DES GARÇONS - ПЛАТИНОВЫЙ БЛОНД

Платиновый выбеленный блонд - безусловный тренд в окрашивании, который будет держать первенство еще не один сезон. На показе Comme Des Garçons в Париже стилисты доказали: платина идет всем без исключения - вне зависимости от тона кожи и цвета глаз.

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