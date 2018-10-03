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3 октября 2018 16:33

Женственность и легкость в новой коллекции Giambattista Valli - ФОТО

Новая коллекция Giambattista Valli, как и всегда, пронизана женственностью и легкостью. Модницы любят бренд за платья, будто созданные для сказочных принцесс. Из воздушного шифона и нежнейшего кружева, из яркого фатина и пестрых летящих тканей, они определенно покорили расположившихся во front row знаменитостей и наверняка в ближайшем будущем будут шелестеть по красным дорожкам. Но также не стоит забывать, что Джамбаттиста славится неординарным подходом к моде и обожает экспериментировать с принтами и кроем.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, в этот раз он поддержал тренд на анималистичные принты, но вместо привычного леопарда выбрал тигровую расцветку, окрасив в нее жилеты, пальто, юбки и брюки, выполненные из меха. Особое внимание Валли также уделяет коже: из нее выполнены комбинезоны, чем-то напоминающие рабочую форму, и платья, которые идеально подойдут для рабочих будней. Словом, здесь найдутся вещи как для отчаянных мечтательниц, так и для практичных бизнес-леди.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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